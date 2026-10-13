Las diferencias internas en Morena Nuevo León se intensificaron luego de que Andrés Mijes respaldara las críticas de diversos liderazgos del partido al proceso que colocó a Clara Luz Flores como virtual candidata rumbo a la gubernatura de 2027.

Tras un desayuno con otros aspirante, el alcalde de Escobedo calificó como una “inquietud legítima” los cuestionamientos sobre las encuestas utilizadas en la selección interna y advirtió que existe preocupación entre la militancia por el rumbo electoral de Morena.

Por eso organizamos este desayuno: para hacer un llamado y dejar claro que nuestra preocupación es legítima. Algunas personas dicen que estamos favoreciendo a Tatiana, pero no es así. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

Asimismo, Andrés Mijes pidió a la dirigencia nacional de Morena revisar el proceso para fortalecer la unidad y la competitividad del partido.

Andrés Mijes: Desayuno con Tatiana Clouthier y Waldo Fernández no responde a intereses individuales

En entrevista con Julián Mazoy, Andrés Mijes rechazó que el desayuno sostenido el 13 de octubre de 2026 con Tatiana Clouthier, Waldo Fernández y Judith Díaz responda a intereses individuales o busque favorecer a un perfil específico.

Algunas personas dicen que estamos favoreciendo a Tatiana, pero no es así. Judit, Tatiana, Waldo y yo compartimos esta preocupación porque vemos una operación en la que, a todas luces, está interviniendo el gobierno del estado. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

Por el contrario, sostuvo que la reunión expresa la honda preocupación de la militancia ante un desánimo generalizado y el riesgo inminente de encaminarse a una catástrofe electoral con la designación de Clara Luz Flores.

Ha comenzado la salida de operadores políticos que, aunque a veces son menospreciados, son quienes trabajan en las calles, visitan las casas y convencen a la gente para conseguir votos. Algunos están migrando a otros partidos, lo que nos preocupa. Entre las bases hay desánimo y la percepción de que Morena podría enfrentar una catástrofe electoral en Nuevo León. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

Andrés Mijes respalda cuestionamientos a Morena por designación de Clara Luz Flores en Nuevo León (Michelle Rojas)

En ese sentido, Andrés Mijes advirtió que el mecanismo de encuestas a población abierta contiene sesgos metodológicos, pues favorece el nivel de conocimiento de figuras provenientes de otras fuerzas políticas sin medir los altos índices de opinión negativa.

Uno de los fallos de la encuesta es que se realizó a población abierta en una entidad donde históricamente ha predominado el PAN y el PRI. Esto favorece la identificación con el candidato que quedó en segundo lugar, quien obtuvo un 50% de identificación partidista con el PAN. Consideramos que esta es una de las fallas tanto de la encuesta como del proceso de registro. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

Asimismo, aseveró contar con evidencia de presuntas gestiones de la coordinación de comunicación del gobierno de Nuevo León hacia medios para sostener la candidatura de Clara Luz Flores, lo cual consideró una muestra de entreguismo hacia la administración de Samuel García.

Estamos preocupados por la situación que prevalece en la Coordinadora de Nuevo León. Entre las bases existe un sentimiento de derrota y la percepción de que se está entregando la gubernatura del estado a Samuel García. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

Esta dinámica, añadió, ahuyenta a los operadores territoriales y afecta la viabilidad del movimiento y sus partidos aliados.

Frente a este escenario, Andrés Mijes instó a la dirigencia nacional de Morena a actuar con voluntad política y reponer la designación a través de vías estatutarias como el consenso político, la consulta interna o las asambleas.

Andrés Mijes, quien reivindicó a su municipio como el principal bastión morenista en Nuevo León tras lograr su reelección por una ventaja superior a los 49,000 votos, descartó declinar sus aspiraciones y afirmó que cuenta con las condiciones de competitividad necesarias para disputar la gubernatura en Nuevo León.