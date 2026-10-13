Atlético de Madrid vs Manchester United se enfrentan en la Jornada 2 de la Champions League. El pronóstico es 2-0 en la cancha del Estadio Metropolitano, el martes 13 de octubre de 2026.

Atlético de Madrid vs Manchester United: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Champions League

El pronóstico del partido Atlético de Madrid vs Manchester United es triunfo local 2-0 en la Jornada 2 de la Champions League.

Pronóstico: Atlético de Madrid 2-0 Manchester United

Atlético de Madrid vs Manchester United: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Atlético de Madrid vs Manchester United, que se jugará en la Jornada 2 de la Champions League.

Atlético de Madrid

Portero: Oblak

Defensas: Llorente, Marc Pubill, Romero y Hancko

Mediocampistas: Simeone, Barrios, Koke y Álex Baena

Delanteros: Julián Alvarez y Lee

Manchester United

Portero: Lammens

Defensas: Mazraoui, Yoro, Lisandro Martínez y Dorgu

Mediocampistas: Tielemans, Mainoo, Mbeumo y Bruno Fernandes

Delanteros; Matheus Cunha y Sesko

Hora y canal del partido Atlético de Madrid vs Manchester United en La Champions League

Atlético de Madrid vs Manchester United juegan en la Jornada 2 de la Champions League: martes 13 de octubre, 13:00 horas, transmisión por HBO Max.

Será uno de los nueve partidos con los que iniciará la actividad de la segunda fecha de la máxima competencia europea de clubes.