Atlético de Madrid vs Manchester United se enfrentan en la Jornada 2 de la Champions League. El pronóstico es 2-0 en la cancha del Estadio Metropolitano, el martes 13 de octubre de 2026.
Atlético de Madrid vs Manchester United: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Champions League
El pronóstico del partido Atlético de Madrid vs Manchester United es triunfo local 2-0 en la Jornada 2 de la Champions League.
Pronóstico: Atlético de Madrid 2-0 Manchester United
Atlético de Madrid vs Manchester United: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Atlético de Madrid vs Manchester United, que se jugará en la Jornada 2 de la Champions League.
Atlético de Madrid
- Portero: Oblak
- Defensas: Llorente, Marc Pubill, Romero y Hancko
- Mediocampistas: Simeone, Barrios, Koke y Álex Baena
- Delanteros: Julián Alvarez y Lee
Manchester United
- Portero: Lammens
- Defensas: Mazraoui, Yoro, Lisandro Martínez y Dorgu
- Mediocampistas: Tielemans, Mainoo, Mbeumo y Bruno Fernandes
- Delanteros; Matheus Cunha y Sesko
Hora y canal del partido Atlético de Madrid vs Manchester United en La Champions League
Atlético de Madrid vs Manchester United juegan en la Jornada 2 de la Champions League: martes 13 de octubre, 13:00 horas, transmisión por HBO Max.
Será uno de los nueve partidos con los que iniciará la actividad de la segunda fecha de la máxima competencia europea de clubes.
- Partido: Lens vs Sporting
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 13 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Metropolitano
- Transmisión: HBO Max