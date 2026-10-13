Villarreal vs Napoli juegan en la Jornada 2 de la Champions League. El pronóstico es 1-1 en la cancha del Estadio de la Cerámica, el martes 13 de octubre de 2026.

Villarreal vs Napoli: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Champions League

El pronóstico del partido Villarreal vs Napoli es empate 1-1 en la Jornada 2 de la Champions League.

Pronóstico: Villarreal 0-0 Napoli

Villarreal vs Napoli: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Villarreal vs Napoli, que se jugará en la Jornada 2 de la Champions League.

Villarreal

  • Portero: Gulácsi
  • Defensas: Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga y Sergi Cardona
  • Mediocampistas: Santi Comesaña, Saliba, Gueye y Buchanan
  • Dealnteros: Oluwaseyi y Mikautadze

Napoli

  • Portero: Meret
  • Defensas: Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marín y Olivera
  • Mediocampistas: Gilmour, Lobotka, De Bruyne y Politano
  • Delanteros: Højlund y Alisson Santos

Hora y canal del partido Villarreal vs Napoli en La Champions League

Villarreal vs Napoli juegan en la Jornada 2 de la Champions League: martes 13 de octubre, 13:00 horas, transmisión por HBO Max.

Será uno de los nueve partidos con los que iniciará la actividad de la segunda fecha de la máxima competencia europea de clubes.

  • Partido: Villarreal vs Napoli
  • Fase: Jornada 2
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Martes 13 de octubre de 2026
  • Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio de la Cerámica
  • Transmisión: FOX One