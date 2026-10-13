Villarreal vs Napoli juegan en la Jornada 2 de la Champions League. El pronóstico es 1-1 en la cancha del Estadio de la Cerámica, el martes 13 de octubre de 2026.
Villarreal vs Napoli: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Champions League
El pronóstico del partido Villarreal vs Napoli es empate 1-1 en la Jornada 2 de la Champions League.
Pronóstico: Villarreal 0-0 Napoli
Villarreal vs Napoli: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Villarreal vs Napoli, que se jugará en la Jornada 2 de la Champions League.
Deportes
Sabah vs Slavia Praga: Fecha y canal para ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League
Deportes
Atlético de Madrid vs Manchester United: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?
Deportes
Galatasaray vs FC Barcelona: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Champions League
Deportes
Sabah vs Slavia Praga: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Champions League
Deportes
Lens vs Sporting: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Champions League
Deportes
Villarreal vs Napoli: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League
Deportes
Atlético de Madrid vs Manchester United: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Champions League
Villarreal
- Portero: Gulácsi
- Defensas: Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga y Sergi Cardona
- Mediocampistas: Santi Comesaña, Saliba, Gueye y Buchanan
- Dealnteros: Oluwaseyi y Mikautadze
Napoli
- Portero: Meret
- Defensas: Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marín y Olivera
- Mediocampistas: Gilmour, Lobotka, De Bruyne y Politano
- Delanteros: Højlund y Alisson Santos
Hora y canal del partido Villarreal vs Napoli en La Champions League
Villarreal vs Napoli juegan en la Jornada 2 de la Champions League: martes 13 de octubre, 13:00 horas, transmisión por HBO Max.
Será uno de los nueve partidos con los que iniciará la actividad de la segunda fecha de la máxima competencia europea de clubes.
- Partido: Villarreal vs Napoli
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 13 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio de la Cerámica
- Transmisión: FOX One