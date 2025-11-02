Manchester City vs Borussia se miden en la Jornada 4 de la Champions League; te compartimos el día, hora y canal para ver el partido.

La Champions League tiene a equipos como el Manchester City como favoritos, pero el camino es largo, y en la Fase de Liga, la escuadra de Pep Guardiola debe sortear a enemigos del tipo del Borussia alemán.

Manchester City vs Borussia: Día para ver el partido de la Jornada 4 de Champions League

El miércoles 5 de noviembre continúa la Jornada 4 de la Champions League con nueves, entre ellos el Manchester City vs Borussia.

Manchester City vs Borussia: Hora para ver el partido de la Jornada 4 de Champions League

El partido Manchester City vs Borussia iniciará a las 14 horas, tiempo del centro de México, como parte de la Jornada 4 de la Champions League.

Manchester City vs Borussia: Canal para ver el partido de la Jornada 4 de Champions League

La plataforma HBO Max transmitirá el partido Manchester City vs Borussia, el miércoles 5 de noviembre de 2025, a partir de las 14 horas.

Partido: Manchester City vs Borussia

Fase: Jornada 4 de la Champions League

Fecha: Miércoles 5 de noviembre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Etihad Stadium

Transmisión: HBO Max

¿Cómo llega Manchester City al partido de la Jornada 4 de la Champions League?

Previo a su partido de la Jornada 4 en la Champions League, Manchester City venció 2-0 como visitante al Villarreal, confirmando su buen momento.

Con la victoria en la cancha del Villarreal, el Manchester City llegó a 7 puntos en el lugar 7 de la clasificación general, solo dos unidades abajo de los líderes.

¿Cómo llega Borussia a la Jornada 4 de la Champions League?

El Borrussia alemán es sexto lugar en la Champions League con 7 puntos, misma cantidad que su rival en la Jornada 4, el Manchester City.

Con mejor diferencia de goles que el Manchester City, el Borussia sabe que la visita al equipo de Pep Guardiola no será sencilla.

En la Jornada 3 de la Champions League, el Borussia venció 4-2 al Copenhague FC en calidad de visitante.