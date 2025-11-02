Club Brujas vs FC Barcelona se enfrentan en la Jornada 4 de la Champions League; te damos la hora y canal para ver el partido, el miércoles 5 de noviembre.

El FC Barcelona es un equipo que peleará por el pase directo a octavos de final de la Champions League, así que no puede dejar ir puntos aunque juegue como visitante frente al Club Brujas.

Club Brujas vs FC Barcelona: Hora para ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League

A las 14 horas, tiempo del centro de México, el Club Brujas recibe al FC Barcelona en la Jornada 4 de la Champions League.

Club Brujas vs FC Barcelona: Canal para ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League

Las plataformas Caliente TV y FOX One transmitirían el Club Brujas vs FC Barcelona, en la Jornada 4 de la Champions League.

Partido: Club Brujas vs FC Barcelona

Fase: Jornada 4 de la Champions League.

Fecha: Miércoles 5 de noviembre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jan Breydel

¿Cómo llega el FC Barcelona a la Jornada 4 de la Champions League?

El FC Barcelona marcha en la novena posición de la Champions League con 6 puntos ganados, previo a la Jornada 4 en la que visitará al Club Brujas.

De cara al partido contra Club Brujas, el FC Barcelona goleó 6-1 al Olympiacos de Grecia, victoria que llegó en buen momento para tomar confianza en la competencia.

¿Cómo va el Club Brujas en la Champions League?

El Club Brujas fue goleado 0-4 por el Bayern Múnich en la Jornada 3 de la Champions League, por lo que necesita sumar en casa ante el FC Barcelona.

Con 3 puntos, el Club Brujas arranca la Jornada 4 de la Champions League, en la que se medirá con el FC Barcelona.

Club Brujas vs FC Barcelona: Datos a seguir en el partido de la Jornada 4 de la Champions League

El FC Barcelona ganó los dos partidos anteriores ante el Club Brujas en la Champions League, con marcador de 3-2 en casa y un triunfo por 0-1 como visitante.

El FC Barcelona sólo ha perdido dos de sus 12 partidos previos ante rivales belgas, y ha ganado sus últimos cuatro partidos fuera de casa en la fase liga de la Champions League.