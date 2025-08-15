El FC Barcelona debuta en la Jornada 1 de LaLiga vs Mallorca; te damos el pronóstico y posibles alineaciones del partido,

El FC Barcelona inicia la defensa del campeonato en calidad de visitante, contra Mallorca en la Jornada 1 de la temporada 2025-2026.

Mallorca vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de LaLiga

El pronóstico del partido Mallorca vs FC Barcelona, es victoria del equipo culé con marcador de 2-1 en la Jornada 1 de LaLiga.

Mallorca vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de LaLiga

El FC Barcelona pondrá esta posible alineación en la Jornada 1 de LaLiga, ante el Mallorca.

Joan García Koundé Cubarsí Christensen Balde Pedri Frenkie de Jong Dani Olmo Lamine Yamal Raphinha Ferran Torres

Mallorca intentará vencer al FC Barcelona en la Jornada 1 de LaLiga, con esta posible alineación.

Leo Román Morey Valjent Raíllo Mojica Mascarell Morlanes Darder Asano Pablo Torre Muriqi

Mallorca vs FC Barcelona: Día para ver el partido de la Jornada 1 de LaLiga

El FC Barcelona visita en la Jornada 1 de LaLiga a Mallorca, en uno de los tres partidos del sábado 16 de agosto.

Mallorca vs FC Barcelona: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 1 de LaLiga

La Jornada 1 de LaLiga continúa el sábado 16 de agosto de 2025, y el partido Mallorca vs FC Barcelona arranca a las 11:30 de la mañana, tiempo del centro de México

La plataforma SKY Sports transmitirá el debut del FC Barcelona en Mallorca, en la Jornada 1 de LaLiga.

Partido: Mallorca vs FC Barcelona

Fase: Jornada 1 de LaLiga

Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025

Horario: 11:30 de la mañana, tiempo del centro de México

Sede: Campo de futbol de Son Moix

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega el FC Barcelona a su debut en la Jornada 1 de la Liga?

El FC Barcelona, con Hansi Flick como DT, apuesta por un equilibrio entre la juventud de su cantera, y refuerzos como el portero Joan García y Marcus Rashford, de cara al inicio de LaLiga.

¿Cuándo debuta como local el FC Barcelona en LaLiga?

El primer partido como local del FC Barcelona en LaLiga será contra el Valencia CF, y el equipo culé planea que sea de vuelta en el Camp Nou, que abrirá por zonas tras su remodelación.

Se esperan 27 mil aficionados el 14 septiembre, fecha en la que el FC Barcelona recibirá al Valencia, después de jugar tres partidos consecutivos como visitante en el inicio de LaLiga.