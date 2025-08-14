La Jornada 5 de la Liga MX continúa el sábado 16 de agosto con el Cruz Azul vs Santos; te damos el pronóstico y posibles alineaciones del partido de La Máquina.
Cruz Azul vs Santos es uno de los cinco partidos programados en la Jornada 5 de la Liga MX, el sábado 16 de agosto.
Cruz Azul vs Santos: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de Liga MX
Aunque Cruz Azul no ha encontrado su mejor funcionamiento en el Apertura 2025, pero la calidad de su plantel lo hace favorito para derrotar a Santos.
El pronóstico del partido de la Jornada 5 de Liga MX, es que Cruz Azul ganará 2-0 a Santos para tomar mayor confianza.
Cruz Azul vs Santos: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de Liga MX
Cruz Azul busca meterse en los primeros lugares del Apertura 2025 de la Liga MX, con esta posible alineación, cuando enfrente a Santos.
- Kevin Mier
- Willer Ditta
- Erik Lira
- Gonzalo Piovi
- Jeremy Márquez
- Mateusz Bogusz
- Ignacio Rivero
- Carlos Rodríguez
- José Paradela
- Carlos Rotondi
- Ángel Sepúlveda
Santos Laguna intentará sumar en cancha de Ciudad Universitaria con esta posible alineación, ante Cruz Azul.
- Carlos Acevedo
- Edson Gutiérrez
- Bruno Amione
- Kevin Balanta
- José Abella
- Javier Güemez
- Aldo López
- Fran Villalba
- Jordan Carrillo
- Bruno Barticciotto
- Antony Lozano
Cruz Azul vs Santos: Día y hora para ver a La Máquina en el partido de la Jornada 5 de la Liga MX
Cruz Azul vs Santos juegan el sábado 16 de agosto en la continuación de la Liga MX, como parte de la Jornada 5 del Apertura 2025.
El partido de la Jornada 5 inicia a las 19 horas, tiempo del centro de México.
Cruz Azul vs Santos: Canal para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga MX
Las señales de ViX Premium y TUDN transmitirán el partido Cruz Azul vs Santos, en la Jornada 5 de la Liga MX.
- Partido: Cruz Azul vs Santos
- Fase: Jornada 5 de la Liga MX
- Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: ViX Premium y TUDN
¿Cómo llegan Cruz Azul y Santos a la Jornada 5 de la Liga MX?
Cruz Azul enfrentó a San Luis en el cierre de la Jornada 4 de la Liga MX, el lunes 11 de agosto en el Estadio Alfonso Lastras.
Con marcador de 1-0, Cruz Azul venció a San Luis para llegar a 8 puntos en la quinta posición de la tabla general en el Apertura 2025.
Santos venció 1-0 a Chivas en la Jornada 4 de la Liga MX, para llegar a 6 puntos en el Apertura 2025.