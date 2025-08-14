La Jornada 5 de la Liga MX continúa el sábado 16 de agosto con el Cruz Azul vs Santos; te damos el pronóstico y posibles alineaciones del partido de La Máquina.

Cruz Azul vs Santos es uno de los cinco partidos programados en la Jornada 5 de la Liga MX, el sábado 16 de agosto.

Cruz Azul vs Santos: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de Liga MX

Aunque Cruz Azul no ha encontrado su mejor funcionamiento en el Apertura 2025, pero la calidad de su plantel lo hace favorito para derrotar a Santos.

El pronóstico del partido de la Jornada 5 de Liga MX, es que Cruz Azul ganará 2-0 a Santos para tomar mayor confianza.

Cruz Azul vs Santos: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de Liga MX

Cruz Azul busca meterse en los primeros lugares del Apertura 2025 de la Liga MX, con esta posible alineación, cuando enfrente a Santos.

Kevin Mier Willer Ditta Erik Lira Gonzalo Piovi Jeremy Márquez Mateusz Bogusz Ignacio Rivero Carlos Rodríguez José Paradela Carlos Rotondi Ángel Sepúlveda

Santos Laguna intentará sumar en cancha de Ciudad Universitaria con esta posible alineación, ante Cruz Azul.

Carlos Acevedo Edson Gutiérrez Bruno Amione Kevin Balanta José Abella Javier Güemez Aldo López Fran Villalba Jordan Carrillo Bruno Barticciotto Antony Lozano

Cruz Azul vs Santos: Día y hora para ver a La Máquina en el partido de la Jornada 5 de la Liga MX

Cruz Azul vs Santos juegan el sábado 16 de agosto en la continuación de la Liga MX, como parte de la Jornada 5 del Apertura 2025.

El partido de la Jornada 5 inicia a las 19 horas, tiempo del centro de México.

Cruz Azul vs Santos: Canal para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga MX

Las señales de ViX Premium y TUDN transmitirán el partido Cruz Azul vs Santos, en la Jornada 5 de la Liga MX.

Partido: Cruz Azul vs Santos

Fase: Jornada 5 de la Liga MX

Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: ViX Premium y TUDN

¿Cómo llegan Cruz Azul y Santos a la Jornada 5 de la Liga MX?

Cruz Azul enfrentó a San Luis en el cierre de la Jornada 4 de la Liga MX, el lunes 11 de agosto en el Estadio Alfonso Lastras.

Con marcador de 1-0, Cruz Azul venció a San Luis para llegar a 8 puntos en la quinta posición de la tabla general en el Apertura 2025.

Santos venció 1-0 a Chivas en la Jornada 4 de la Liga MX, para llegar a 6 puntos en el Apertura 2025.