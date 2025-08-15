Toluca vs Pumas se miden el sábado 16 de agosto, en partido correspondiente a la Jornada 5 de la Liga MX; te decimos el pronóstico y posibles alineaciones.
Pumas necesita sumar al menos un punto en Toluca, para no rezagarse en la tabla general del Apertura 2025 en la Liga MX.
Toluca vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de Liga MX
La solidez del campeón Toluca lo pone como favorito para ganar a Pumas en la Jornada 5 de la Liga MX.
El pronóstico es que Toluca ganará 2-0 a Pumas en la continuación de la Jornada 5 de la Liga MX.
Toluca vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de Liga MX
Toluca de Antonio Mohamed, saltará a su cancha con esta posible alineación contra Pumas, en la Jornada 5 de Liga MX.
- Hugo González
- Diego Barbosa
- Antonio Briseño
- Federico Pereira
- Everardo López
- Jesús Angulo
- Franco Romero
- Nicolás Castro
- Juan Pablo Domínguez
- Paulinho
- Robert Morales
Efraín Juárez pondrá esta posible alineación contra Toluca, en la Jornada 5 de la Liga MX.
- Keylor Navas
- Pabo Bennevendo
- Nathan Silva
- Ángel Azuaje
- Rubén Duarte
- José Caicedo
- Santiago Trigos
- Adalberto Carrasquilla
- Pedro Vite
- Jorge Ruvalcaba
- Guillermo Martínez
Toluca vs Pumas: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX
A las 21 horas, tiempo del centro de México inicia el partido Toluca vs Pumas, el duelo estelar del sábado 16 de agosto, dentro de la Jornada 5 de la Liga MX.
Las plataformas ViX, TUDN, Caliente TV, Fox y Tubi transmitirán el partido Toluca vs Pumas.
- Partido: Toluca vs Pumas
- Fase: Jornada 5 de la Liga MX
- Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: ViX, TUDN, Caliente TV, Fox y Tubi
¿Cómo llegan Toluca y Pumas a la Jornada 5 de la Liga MX vs Pumas?
Toluca, campeón vigente de la Liga MX, se mantiene en la pelea por los primeros lugares del Apertura 2025.
En la Jornada 4 de la Liga MX, Toluca venció 2-0 al FC Juárez, partido tras el cual llegó a 9 puntos en el tercer lugar del Apertura 2025.
Pumas llegó a 4 puntos en la Jornada 4 de la Liga MX, luego de empatar 1-1 con Necaxa, en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.
En la Jornada 5 de la Liga MX, Pumas tendrá su partido más complicado en el Apertura 2025 visitando a Toluca.