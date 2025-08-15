Toluca vs Pumas se miden el sábado 16 de agosto, en partido correspondiente a la Jornada 5 de la Liga MX; te decimos el pronóstico y posibles alineaciones.

Pumas necesita sumar al menos un punto en Toluca, para no rezagarse en la tabla general del Apertura 2025 en la Liga MX.

Toluca vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de Liga MX

La solidez del campeón Toluca lo pone como favorito para ganar a Pumas en la Jornada 5 de la Liga MX.

El pronóstico es que Toluca ganará 2-0 a Pumas en la continuación de la Jornada 5 de la Liga MX.

Toluca vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de Liga MX

Toluca de Antonio Mohamed, saltará a su cancha con esta posible alineación contra Pumas, en la Jornada 5 de Liga MX.

Hugo González Diego Barbosa Antonio Briseño Federico Pereira Everardo López Jesús Angulo Franco Romero Nicolás Castro Juan Pablo Domínguez Paulinho Robert Morales

Efraín Juárez pondrá esta posible alineación contra Toluca, en la Jornada 5 de la Liga MX.

Keylor Navas Pabo Bennevendo Nathan Silva Ángel Azuaje Rubén Duarte José Caicedo Santiago Trigos Adalberto Carrasquilla Pedro Vite Jorge Ruvalcaba Guillermo Martínez

Toluca vs Pumas: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

A las 21 horas, tiempo del centro de México inicia el partido Toluca vs Pumas, el duelo estelar del sábado 16 de agosto, dentro de la Jornada 5 de la Liga MX.

Las plataformas ViX, TUDN, Caliente TV, Fox y Tubi transmitirán el partido Toluca vs Pumas.

Partido: Toluca vs Pumas

Fase: Jornada 5 de la Liga MX

Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: ViX, TUDN, Caliente TV, Fox y Tubi

¿Cómo llegan Toluca y Pumas a la Jornada 5 de la Liga MX vs Pumas?

Toluca, campeón vigente de la Liga MX, se mantiene en la pelea por los primeros lugares del Apertura 2025.

En la Jornada 4 de la Liga MX, Toluca venció 2-0 al FC Juárez, partido tras el cual llegó a 9 puntos en el tercer lugar del Apertura 2025.

Pumas llegó a 4 puntos en la Jornada 4 de la Liga MX, luego de empatar 1-1 con Necaxa, en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

En la Jornada 5 de la Liga MX, Pumas tendrá su partido más complicado en el Apertura 2025 visitando a Toluca.