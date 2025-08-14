Chivas vs FC Juárez abren la actividad sabatina de la Jornada 5 de Liga MX; te damos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido del Rebaño.

El sábado 16 de agosto, Chivas busca su segundo triunfo en la Liga MX, al acecho de una mejor posición en la tabla general del Apertura 2025.

Chivas vs FC Juárez: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de Liga MX

Chivas no puede darse el lujo de perder muchos puntos en su cancha, donde es favorito para vencer a FC Juárez en la Jornada 5 de la Liga MX.

El pronóstico del partido es que Chivas ganará 2-0 a FC Juárez para mejorar su posición en la competencia.

Chivas vs FC Juárez: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de Liga MX

Chivas pondrá esta posible alineación en su partido contra FC Juárez, en la continuación de la Jornada 5 de la Liga MX.

Raúl Rangel Alan Mozo Gilberto Sepúlveda José Castillo Bryan González Luis Romo Erick Gutiérrez Roberto Alvarado Cade Cowell Armando González Efraín Álvarez

FC Juárez intentará sorprender a Chivas en la Jornada 5 de la Liga MX, con esta posible alineación.

Sebastián Jurado Francisco Nevárez Moisés Castillo Manuel Mayorga Denzell García Diego Ochoa Guilherme Castilho Jairo Torres Ángel Zaldívar Michael Santos Avilés Hurtado

Chivas vs FC Juárez: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga MX

A las 17:07 horas, tiempo del centro de México inicia el partido Chivas vs FC Juárez, en la Jornada 5 de la Liga MX.

La plataforma Amazon Prime Video será la señal en las que se podrá ver el partido Chivas vs FC Juárez, en la Jornada 5 de la Liga MX.

Partido: Chivas vs FC Juárez

Fase: Jornada 5 de la Liga MX

Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025

Horario: 17:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

¿Cómo llegan Chivas y FC Juárez a la Jornada 5 de la Liga MX?

Chivas perdió su partido de la Jornada 4 de la Liga MX contra Santos, por lo que le urge sumar tres puntos ante FC Juárez el sábado 16 de agosto.

Aunque tiene un partido pendiente por jugar, Chivas se estancó en 3 puntos en la posición 14 de la tabla general del Apertura 2025.

El FC Juárez no ha tenido el mejor inicio en el Apertura 2025 de la Liga MX, pues en los primeros trer partidos que disputó apenas sumó dos puntos.

En la Jornada 4 de la Liga MX, el FC Juárez perdió con Toluca, para estancarse en el penúltimo lugar de la tabla general.