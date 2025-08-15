Rayados vs Mazatlán chocan en la Jornada 5 de la Liga MX; te damos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.
Rayados se mantiene entre los mejores equipos de la Liga MX, y es favorito para vencer a Mazatlán en la Jornada 5.
Rayados vs Mazatlán: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de Liga MX
Rayados es claro favorito para vencer a Mazatlán en el cierre de la Jornada 5 de la Liga MX, en el Apertura 2025.
Rayados vs Mazatlán: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de Liga MX
Rayados recibirá a Mazatlán en la Jornada 5 de la Liga MX con esta posible alineación.
- Santiago Mele
- Ricardo Chávez
- Stefan Medina
- Sergio Ramos
- Gerardo Arteaga
- Fidel Ambriz
- Jorge Rodríguez
- Sergio Canales
- Oliver Torres
- Jesús Corona
- Germán Berterame
Mazatlán intentará sumar en la cancha de Rayados, en la Jornada 5 de la Liga MX, con esta posible alineación.
- Ricardo Gutiérrez
- Bryan Colula
- Facundo Almada
- Lucas Merolla
- Jair Alberto Díaz
- José Joaquín Esquivel
- Nicolás Benedetti
- Jordan Sierra
- Ánderson Duarte
- Daniel Hernández
- Fabio
Rayados vs Mazatlán: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga MX
El domingo 17 de agosto se miden Rayados vs Mazatlán, en el cierre de la Jornada 5 de la Liga MX.
El Rayados vs Mazatlán se jugará a las 18 horas, tiempo del centro de México.
Rayados vs Mazatlán: ¿Dónde ver a los regios en la Jornada 5 de la Liga MX?
La plataforma de ViX transmitirá el partido Rayados vs Mazatlán, el domingo 17 de agosto a las 18 horas, en la Jornada 5 de la Liga MX.
- Partido: Rayados vs Mazatlán
- Fase: Jornada 5 de la Liga MX
- Fecha: Domingo 17 de agosto de 2025
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: ViX
¿Cómo llegan Rayados y Mazatlán a la Jornada 5 de la Liga MX vs Mazatlán?
Rayados cerró la Jornada 4 de la Liga MX, como parte del Apertura 2025 enfrentando a León de James Rodríguez.
Rayados ganó 3-1 a León y suma 9 puntos en la cuarta posición de la tabla general del Apertura 2025 de la Liga MX.
Mazatlán, rival de Rayados en la Liga MX en la Jornada 5 del Apertura 2025, tiene 5 puntos y se mantiene en zona de calificación al Play-In de la competencia.
En la Jornada 4, Mazatlán empató 2-2 con Tijuana en el Estadio El Encanto, así que como visitante, está obligado a sumar en la cancha de Rayados.