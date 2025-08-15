Rayados vs Mazatlán chocan en la Jornada 5 de la Liga MX; te damos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.

Rayados vs Mazatlán: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de Liga MX

Rayados vs Mazatlán: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de Liga MX

Santiago Mele Ricardo Chávez Stefan Medina Sergio Ramos Gerardo Arteaga Fidel Ambriz Jorge Rodríguez Sergio Canales Oliver Torres Jesús Corona Germán Berterame

Mazatlán intentará sumar en la cancha de Rayados, en la Jornada 5 de la Liga MX, con esta posible alineación.

Ricardo Gutiérrez Bryan Colula Facundo Almada Lucas Merolla Jair Alberto Díaz José Joaquín Esquivel Nicolás Benedetti Jordan Sierra Ánderson Duarte Daniel Hernández Fabio

Rayados vs Mazatlán: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga MX

Rayados vs Mazatlán: ¿Dónde ver a los regios en la Jornada 5 de la Liga MX?

Partido: Rayados vs Mazatlán

Fase: Jornada 5 de la Liga MX

Fecha: Domingo 17 de agosto de 2025

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: ViX

¿Cómo llegan Rayados y Mazatlán a la Jornada 5 de la Liga MX?

Rayados cerró la Jornada 4 de la Liga MX, como parte del Apertura 2025 enfrentando a León de James Rodríguez.

Rayados ganó 3-1 a León y suma 9 puntos en la cuarta posición de la tabla general del Apertura 2025 de la Liga MX.

Mazatlán, rival de Rayados en la Liga MX en la Jornada 5 del Apertura 2025, tiene 5 puntos y se mantiene en zona de calificación al Play-In de la competencia.

En la Jornada 4, Mazatlán empató 2-2 con Tijuana en el Estadio El Encanto, así que como visitante, está obligado a sumar en la cancha de Rayados.