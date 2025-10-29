Estamos a 226 días para que inicie el Mundial 2026 y todavía no se tiene claro quienes van a ir. Julián Quiñones ha sido intermitente en la Selección Mexicana y todos piden una oportunidad para la Hormiga González.

Y es que la Hormiga González está teniendo el mejor torneo de su carrera, hasta pelea el campeonato de goleo de la Liga MX. Lo mismo hace Julián Quiñones pero en Arabia Saudita, así es, compite ante Cristiano Ronaldo o Benzema.

El naturalizado era constante en la Selección Mexicana, sin embargo, no fue llamado un una Fecha FIFA, lo que quiere decir que Javier Aguirre no está completamente convencido.

Ahora, también se debe decir que estos futbolistas ocupan diferentes posiciones, por lo que sus competencias son otras. Lo veremos más adelante.

Malas noticias para la Hormiga González: Julián Quiñones hizo doblete en Arabia Saudita

Este 28 de octubre, Julián Quiñones volvió a brillar en Arabia Saudita con su equipo el Al-Qadsiah en los octavos de final de la Kings Cup. Gracias a su doblete están en la siguiente fase.

Julián Quiñones lleva números de videojuego, por lo que sería algo seguro que Javier Aguirre lo tenga en cuenta. Y es que juntando la Liga de Arabia Saudita y la Copa, ya tiene 9 goles en 8 partidos.

Sumando todo desde su llegada, ha marcado en 34 ocasiones y dado 8 asistencias en 42 partidos. Además, está peleando el campeonato de goleo con Cristiano Ronaldo, poca cosa.

🔥🇸🇦 PANENKA DE JULIAN QUIÑONES Y LLEGA A 42 G+A EN 42 PARTIDOS CON AL QADSIAH!



DOBLETE HOY Y YA TIENE 9 GOLES EN 8 PARTIDOS ESTA TEMPORADA EN ARABIA. 🤯



pic.twitter.com/96BVJgMST8 — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) October 28, 2025

La competencia que tendría la Hormiga González en la Selección Mexicana

De este lado del mundo, tenemos la Hormiga González que también brilla con Chivas y ya se pide que tenga una oportunidad con la Selección Mexicana.

La Hormiga González tiene 10 goles y está en tercer lugar del campeonato de goleo, a una sola anotación de diferencia con Joao Pedro y Paulinho.

Pero como vimos, la realidad es que de ser llamado, su competencia no sería Julián Quiñones, sino Raúl Jiménez que está en la Premier League; Santiago Giménez con el Milan; y Berterame que es más experimentado. Muy difícil, y más teniendo en cuenta que Javier Aguirre no confía mucho en los jóvenes.