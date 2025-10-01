Buenas noticias para Julián Quiñones, ya que el delantero podría estar de regreso con la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre.

Luego de que varios reportes indicaran que Javier Aguirre no estaba del todo convencido con el rendimiento de Julián Quiñones en la Selección Mexicana, el DT le podría dar una nueva oportunidad al exjugador del Club América.

En el inicio de la temporada en el futbol de Arabia Saudita, Quiñones ha sido uno de los jugadores más destacados del Al-Qadisiya que marcha como segundo lugar en la tabla general.

Revelan que Julián Quiñones estará de regreso en la Selección Mexicana

De acuerdo con información de David Medrano, Julián Quiñones será uno de los convocador por Javier Aguirre para la próxima Fecha FIFA de la Selección Mexicana.

Aunque fue uno de los jugadores que conformaron la plantilla que ganó la última edición de la Copa Oro, Julián Quiñones fue uno de los sacrificados en la última convocatoria en la que enfrentaron a Japón y Corea del Sur.

El Piojo Alvarado sufrió una lesión en el Clásico Nacional ante el Club América y el jugador de Chivas todavía no se ha recuperado al 100%, lo que le abre una nueva oportunidad a Quiñones para convencer al Vasco de que debe de ser uno de sus inamovibles.

A pesar de que con su club es uno de los jugadores más importantes, la realidad es que con el Tri no ha terminado de encajar en el esquema de Aguirre, por lo que los minutos que logre sumar serán de suma importancia para el delantero.

¿Cuándo y a qué hora es el próximo partido de la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana tendrá un par de duelos amistosos en la próxima Fecha FIFA, en la que Julián Quiñones se perfila como uno de los jugadores que integrarán la convocatoria de Javier Aguirre.

El primer rival será Colombia, equipo perteneciente a la Conmebol y que en el pasado se le ha complicado mucho a la Selección Mexicana.