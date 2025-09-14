Julián Quiñones continúa destacando en la liga de Arabia Saudita y volvió a demostrar su calidad con un golazo en la segunda fecha con Al-Qadisiya

Sin embargo, Julián Quiñones no solo brilló en la cancha con el Al-Qadisiya, sino que también causó revuelo en las redes sociales.

Tras su gol, publicó un mensaje que muchos interpretaron como un dardo dirigido al Vasco Aguirre, actual director técnico de la Selección Mexicana.

Recordemos que el delantero no apareció en la convocatoria del técnico del Tri para la pasada fecha FIFA en la que el equipo se enfrentó a Japón y Corea del Sur.

Julián Quiñones enciende las redes con polémico tuit tras su golazo con Al-Qadisiya

Julián Quiñones volvió a ser protagonista en la liga saudí al marcar un golazo que le dio el empate a Al-Qadisiya frente al Al Hilal.

El naturalizado mexicano Julián Quiñones mostró precisión y velocidad, consolidando su regreso a la competencia tras la pausa por la fecha FIFA.

Después del partido, Quiñones compartió un mensaje en X, antes conocido como Twitter, junto a imágenes del encuentro, señalando que “la mentalidad lo es todo”.

La publicación fue interpretada por algunos seguidores como un recordatorio de su calidad, justo después de no haber sido convocado por Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana en la última Fecha FIFA.

La reacción en redes no se hizo esperar, con aficionados comentando sobre el desempeño del delantero y su situación con la selección nacional.

Julián Quiñones podría quedar fuera del Mundial 2026 con la Selección Mexicana

Aunque Julián Quiñones ha encontrado un ritmo sólido en Arabia Saudita, su panorama con la Selección Mexicana pinta distinto.

La competencia por un lugar rumbo al Mundial 2026 es cada vez más cerrada y, pese a sus goles y minutos de calidad en el extranjero, Julián Quiñones no tendría asegurada su presencia en la lista definitiva.

Los reportes apuntan a un detalle clave: no figura entre los jugadores que Javier Aguirre considera de su gusto futbolístico.

En ese contexto, Quiñones se encuentra en una situación delicada. Puede brillar con su club, pero si no encaja en el esquema o la visión del entrenador, su lugar en el Mundial corre peligro.