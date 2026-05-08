El ciclista mexicano, Isaac del Toro, regresó a la bicicleta tras una lesión que lo dejó fuera por varias semanas, por lo que ya se prepara para su próxima carrera.

Isaac del Toro tuvo una lesión durante la Vuelta al País Vasco que lo alejó de todas las competencias del mes de abril, sin embargo, al ciclista mexicano se le vio en la bicicleta junto a su compañero Tadej Pogacar.

Isaac del Toro vuelve a entrenar tras lesión y ya se alista para su próxima carrera. (captura)

¿Cuándo regresaría a competir Isaac del Toro?

Isaac del Toro espera que regrese a competir en las pistas en el mes de junio, donde se llevará a cabo el Critérium del Dauphiné, competencia que empieza el domingo 7 de junio del 2026 y termina el domingo 14 del mismo mes.

Dicho torneo le ayudará a Isaac del Toro a prepararse para el Tour de France 2026, una de las competencias más exigentes y emblemáticas del ciclismo profesional.

Cabe mencionar que el “Torito” no participará en el Giro de Italia debido a una planificación deportiva dentro del equipo de UAE Team Emirates, por lo que el ciclista mexicano tendrá el tiempo suficiente para prepararse para el Tour de Francia 2026, la que sería su primera competencia importante del año.

¿Qué tipo de lesión tuvo Isaac del Toro?

Isaac del Toro sufrió una fuerte caída durante la Etapa 3 de la Vuelta al País Vasco, resultando en un desgarro muscular en el muslo derecho.

El ciclista mexicano se vio involucrado en una colisión múltiple a unos 81 kilómetros de la meta de la tercera etapa, golpeándose fuertemente todo el costado derecho, sin embargo, ya está listo para volver a correr.