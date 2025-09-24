Aunque su futuro en la Selección Mexicana sigue generando dudas, Julián Quiñones anotó un nuevo gol en el futbol de Arabia Saudita que lo mantiene como un elemento valioso dentro de su equipo.

Javier Aguirre ha dejado fuera a Julián Quiñones de las últimas convocatorias de la Selección Mexicana, sin embargo el delantero ha respondido con más goles con el Al-Qadisiya.

A menos de un año del Mundial 2026, el desempeño del naturalizado mexicano será crucial para que el DT del Tri analice si entra o no en la convocatoria final para la Copa del Mundo.

Es una locura lo de Julián Quiñones en Arabia, miren el golazo que metió🤯👏🏻 primero tiene cuidado para no caer en fuera de lugar, después corre a toda velocidad y define a la perfección🇲🇽❤️



pic.twitter.com/uJsS6BdXRE — Roberto Haz (@tudimebeto) September 24, 2025

Noticia en desarrollo, en breve más información...