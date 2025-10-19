El futbolista mexicano, Julián Quiñones, sigue demostrando que está en un gran nivel que fácilmente podría estar en equipos top de Europa, pues ahora en la liga de Arabia Saudita marcó un triplete con su equipo el Al-Qadisiya.

Julián Quiñones fue clave en el triunfo de su equipo en la liga de Arabia Saudita, lo que reafirmó que sigue en una racha goleadora espectacular tras tener participación con la Selección Mexicana en la fecha FIFA de octubre.

Con el hat-trick que anotó el mexicano, su equipo se posiciona en el segundo puesto de la Primera División de Arabia Saudita, únicamente por detrás del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

¡Sigue brillando en Arabia! Julián Quiñones se luce con espectacular triplete en el Al-Qadisiya

La primera anotación de Julián Quiñones ocurrió al minuto 11 del partido contra Neom Sports Club, pues luego de recibir un pase filtrado, el mexicano quedó mano a mano con el portero rival y definió de gran forma dentro del área, poniendo el primero del encuentro.

⚽️ BUUUTTT ! Julián Quiñones 🇲🇽



Ouverture du score !



10’ | NEOM S.C. 0 - 1 Al Qadsiah pic.twitter.com/ZdHfXRFoh7 — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) October 19, 2025

Antes de que terminara el primer tiempo, Julián Quiñones volvió a aparecer para sellar un doblete, ya que al minuto 45 del encuentro, una gran jugada por la derecha de Mohammed Aboulshamat terminó mandando con el balón en el área chica, justo donde se encontraba el mexicano para mandar el balón al fondo de las redes.

⚽️ BUUUTTT ! Doublé de Julián Quiñones 🇲🇽



La défense de NEOM se fait balader depuis le début du match, il va falloir faire mieux en seconde période 😵‍💫



45’ | NEOM S.C. 0 - 2 Al Qadsiah pic.twitter.com/S5L2c7mqMx — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) October 19, 2025

El rival del Al-Qadisiya intentó meterse al partido con un gol al minuto 66, pero no fue suficiente debido a que el mexicano marcó el hat-trick del juego al minuto 88 para sellar el encuentro y con ello, llegar a los 13 puntos en la liga de Arabia Saudita.

⚽️ BUUUTTT ! Triplé de Julián Quiñones 🇲🇽



88’ | NEOM S.C. 1 - 3 Al Qadsiah pic.twitter.com/DkalDaX5hb — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) October 19, 2025

¿Cuántos goles lleva Julián Quiñones en la liga de Arabia Saudita?

Julián Quiñones llegó a la cifra de seis goles en tan solo cinco partidos disputados en la Liga de Arabia Saudita.

Dichas anotaciones consolidan a Julián Quiñones como uno de los delanteros más efectivos de la Liga de Arabia Saudita y demostrando que su adaptación al futbol árabe fue solo cuestión de tiempo.