La Jornada 16 de la Liga MX Femenil continúa el jueves 16 de octubre con el partido Pumas vs FC Juárez; te decimos la hora y canal para ver a las felinas.

Pumas es una de las escuadras que aún busca calificar a la Liguilla de la Liga MX Femenil, así que no puede dejar ir puntos en su cancha ante las Bravas de Ciudad Juárez.

Pumas vs FC Juárez: Hora para ver el partido de la Jornada 16 de la Liga MX Femenil

A las 18 horas, tiempo del centro de México inicia el partido Pumas vs FC Juárez, en la Jornada 16 de la Liga MX Femenil.

Pumas vs FC Juárez: Canal para ver el partido de la Jornada 16 de la Liga MX Femenil

Las plataformas ViX y el Canal de YouTube de la Liga MX Femenil, serán la señales en las que se podrá ver el partido Pumas vs FC Juárez, en la Jornada 16 de la Liga MX Femenil.

Partido: Pumas vs FC Juárez

Fase: Jornada 16 de la Liga MX Femenil

Fecha: Jueves 16 de octubre de 2025

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Oilímpico Universitario

Transmisión: ViX y el Canal de YouTube de la Liga MX Femenil

¿Cómo llega Pumas a la Jornada 16 de la Liga MX Femenil vs FC Juárez?

Pumas cayó 2-3 con Atlas en CU en partido de la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX, para rezagarse en la pelea por la calificación a la Liguilla.

Con 22 puntos en su cuenta, Pumas bajó al décimo lugar de la Liga MX Femenil, para salir de la zona de calificación a la Liguilla.

¿Cómo va el FC Juárez en el Apertura 2025 de la Liga MX?

El FC Juárez se mantiene en la ruta a una posible calificación a la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.

Las Bravas de Juárez suman 23 puntos en el Apertura 2025 de la Liga MX, uno más que Pumas, por lo que el resultado del partido de la Jornada 16 es vital para ambas escuadras.

En la Jornada 15 de la Liga MX Femenil, el FC Juárez venció 2-1 a Necaxa para tomar confianza de cara a la visita a Pumas.