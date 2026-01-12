El FC Barcelona venció al Real Madrid en la final de la Supercopa de España, encuentro en el que Kylian Mbappé fue protagonista y no precisamente por su desempeño.

Kylian Mbappé jugó apenas unos minutos del segundo tiempo de la Supercopa, sin embargo, poco pudo hacer para revertir el resultado y evitar que el FC Barcelona fuera campeón.

Tras el final del partido, el delantero merengue fue captado haciendo un gesto que ha sido condenado por varios usuarios en redes sociales.

El lamentable gesto de Kylian Mbappé tras la victoria del FC Barcelona en la Supercopa

En medio de la coronación del FC Barcelona, Xabi Alonso pidió a sus futbolistas formarse para hacerle el pasillo a los jugadores del equipo culé, pero Kylian Mbappé fue el primero en oponerse.

En un video captado desde la tribuna, se ve a Kylian Mbappé señalando al DT del Real Madrid para que ya se retiraran al vestuario. Xabi Alonso al ver que sus dirigidos no lo seguían, decidió también marcharse al tunel.

Este gesto ya ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales, pues muchos lo ven como una falta de respeto ante su técnico y hacia el equipo ganador del torneo.

El francés se ha convertido en una voz de peso dentro del vestuario merengue y esta ha sido uno de las pruebas más visibles ante los ojos de los aficionados.

🇪🇸😳 Xabi Alonso quería hacerle el famoso PASILLO al Barcelona tras la Supercopa, pero KYLIAN MBAPPÉ ordenó que no y SE LLEVÓ A SUS COMPAÑEROS AL VESTUARIO.



pic.twitter.com/9IC1OZ6u8f — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 12, 2026

Real Madrid y Kylian Mbappé suman su primer fracaso de la temporada

El Real Madrid y Kylian Mbappé sumaron su primer fracaso de la temporada al perder la final de la Supercopa de España ante su acérrimo rival: el FC Barcelona.

Con gol de Lewandowski y doblete de Raphinha, el FC Barcelona derrotó por segundo año consecutivo al Real Madrid en la Supercopa.

Kylian Mbappé jugó algunos minutos luego de ser duda para el partido por una lesión que estuvo arrastrando durante varios días.