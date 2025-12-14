El FC Barcelona está envuelto en una posible compra millonaria que los sacaría de sus problemas financieros actuales.

Y es que reportes han indicado en los últimos días que el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, compraría al FC Barcelona a través de una supuesta oferta multimillonaria.

Mohamed bin Salmán es una de las figuras políticas y económicas más influyentes del mundo. Como príncipe heredero concentra un enorme poder de decisión en Arabia y ha impulsado una transformación del país en distintos sectores estratégicos.

FC Barcelona sería vendido a los árabes; hay un gran impedimento

En el ámbito futbolístico, Mohamed bin Salmán está vinculado al Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF), el cuál es propietario del Newcastle United, por lo que la compra del FC Barcelona no sería un tema ajeno de este personaje.

Ante ello, han surgido rumores de una posible compra al FC Barcelona por una oferta cercana a los 10 mil millones de euros, cifra que ha causado impacto por la delicada situación financiera que atraviesa el conjunto blaugrana.

🚨💣 ¡BOMBAZO HISTÓRICO!



Mohamed bin Salmán, príncipe de Arabia Saudí, va a realizar una oferta de 10.000 millones de euros para COMPRAR el Barcelona.



El Barça tiene una deuda de +2.500 millones difícil de saldar.



El único impedimento son los socios, pero... ⏳



¡ATENTOS! 👀 pic.twitter.com/GGcHEeepHC — François Gallardo (@F_GallardoTV) December 13, 2025

Sin embargo, existe un obstáculo que impediría la compra del equipo culé, pues a diferencia de otros grandes clubes, el FC Barcelona no es una sociedad anónima deportiva, sino una entidad de la que son propietarios varios soluciones, quienes conservan el control de las decisiones que se toman en el club.

¿Oferta de los árabes acabaría con la deuda del FC Barcelona?

De acuerdo con reportes, la oferta millonaria del príncipe árabe acabaría con la deuda del FC Barcelona y de los problemas financieros con los que cuenta actualmente.

La deuda estimada del FC Barcelona es de 2.5 mil millones de euros, por lo que el capital del príncipe sería para obtener un control teórico total del club blaugrana.

Sin embargo, se desconoce si la oferta es real o únicamente se trata de un rumor que engloba al máximo rival del Real Madrid.