Tras no entrar en planes del entrenador del West Ham, el mexicano Edson Álvarez dejó la Premier League para emprender una nueva aventura con el Fenerbahce de Turquía.

Para aceptar dicha oferta, Edson habría considerado el interés de José Mourinho quien fue despedido a pocos días de que el mediocampista tricolor arribará a su nuevo equipo.

Sin el respaldo de Mourinho, el futuro del mexicano estaba en el aire pero ahora una nueva luz se vuelve a encender en su carrera ya que ahora sería dirigido por un histórico del Real Madrid.

¡Maestro de 10! Edson Álvarez sería dirigido en el Fenerbahce por un DT histórico del Real Madrid

En las últimas horas ha trascendido que el Fenerbahce, equipo donde milita Edson Álvarez ya tendría nuevo DT y se trataría de un histórico del Real Madrid.

Según distintos medios turcos, el Fenerbahce habría llegado a un acuerdo preliminar para que Zinedine Zidane, un DT multicampeón con el Real Madrid, asuma las riendas del equipo.

Aunque las negociaciones todavía no se han cerrado todo indica que marchan por buen camino y Zizou sería el elegido por la directiva que busca volver a dominar en su país ya que su acérrimo rival ganó el último título de Liga.

¿Cuáles son los números de Zinedine Zidane, el DT histórico del Real Madrid, que dirigiría a Edson Álvarez?

De cerrarse las negociaciones con el Fenerbahce, Zinedine Zidane se convertiría en el DT que dirija a Edson Álvarez en la próxima temporada donde el capitán de la Selección Mexicana busca llegar con el mejor ritmo de cara al Mundial 2026.

Zinedine Zidane no ha dirigido a ningún club profesional en los últimos 4 años y de hecho en su carrera como entrenador solo ha estado al frente del Real Madrid en dos etapas diferentes.

Con los merengues ganó 2 Ligas de España, 3 Champions League y 2 Mundiales de Clubes tras 263 partidos al frente, en donde ganó el 73.7% de sus partidos.