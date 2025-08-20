El futuro de Edson Álvarez sigue en el aire, aunque el mediocampista reportó a la pretemporada del West Ham tal parece que no seguirá en la Premier League.

Después de dos temporada en la mejor liga de futbol del mundo, Edson Álvarez ya estaría haciendo las maletas para emprender un nuevo reto en el Fenerbahce de Turquía.

Esto luego de que se reporta que existe un acuerdo entre ambos clubes por el traspaso del canterano del América y el club inglés lo daría casi regalado.

¿West Ham le falta al respeto a Edson Álvarez? Lo daría casi regalado al Fenerbahce

Aunque arrancó la temporada 2025-26 de la Premier League, el West Ham todavía no cierra los movimientos en su plantel por lo que ya le buscó equipo a Edson Álvarez.

De acuerdo con Fabrizio Romano, el West Ham y el Fenerbahce ya llegaron a un acuerdo por el préstamo de Edson Álvarez en este mismo mercado de pases.

El periodista italiano reveló que ya está acordado el monto de la transferencia y el salario que percibirá el capitán de la Selección Mexicana en Turquía, en un préstamo sin opción a compra, por lo que se entiende de en este momento los Hammers no tienen en sus planes a Álvarez y quieren deshacerse de él.

Revelan acuerdo entre West Ham y Fenerbahce (X: @FabrizioRomano)

¿Qué falta para que se confirme el traspaso de Edson Álvarez al Fenerbahce?

En las últimas horas ha tomado fuerza el rumor de que Edson Álvarez dejará la Premier League para irse a jugar al Fenerbahce de Turquía y hoy se revela que está todo acordado entre clubes.

De manera que solo faltaría que el futbolista dé el sí definitivo a las condiciones que acordaron entre equipos para que así se confirme su traspaso de Inglaterra a Turquía.

Aunque en medio del interés del Fenerbahce el jugador del Tricolor también habría levantado el interés de equipos como el Borussia Dortmund, Inter de Milán y el Porto.