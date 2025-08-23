Ya no hay vuelta atrás. Edson Álvarez es nuevo jugador del Fenerbahce, el equipo lo anunció con un inesperado video en el que ponen tacos y nachos. Además dejaron ver el dorsal que va a usar.

La carrera de Edson Álvarez da un giro inesperado, tenía contrato por unos años en el West Ham, pero el entrenador decidió que el mexicano no entraría en sus planes y le buscaron equipo, el que se lo llevó fue el Fenerbahce.

Por supuesto que las criticas no faltaron, le han comentado que es un retroceso en el nivel, pues la Premier League está muy por encima de la Superliga de Turquía.

Además, este año es muy importante para el Machín por el Mundial 2026. Seguro estará ahí, pero se juega hasta la titularidad y cada vez hay competencia en la Selección Mexicana.

¡Con tacos y nachos! Brutal video del Fenerbahce para darle la bienvenida a Edson Álvarez

Seguro pensó el Fenerbahce: “Es mexicano, vamos a ponerle tacos, nachos y un guacamole”. Se puede ver en el video a Edson Álvarez comiendo y con sombreros detrás.

Luego de que Edson Álvarez le da una mordida a un taco, que parece tostada, prende la tele y dicen: “La carrera por el fichaje de Edson Álvarez continúa. Veamos qué equipo elegirá el futbolista mexicano”.

Luego dice una frase en turco y dejan ver que usará el dorsal 11. “Vine aquí para pelear por esta playera, en Kadikoy nunca peleas solo”, comenta el Machín.

¿Cuándo debuta Edson Álvarez con el Fenerbahce? Podría hacerlo en Champions League

Ahora pasemos a ver cuándo puede debutar Edson Álvarez con el Fenerbahce. Este mismo sábado 23 de agosto tienen un partido contra el Kocaelispor, pero no jugará el mexicano.

El siguiente encuentro será en la fase previa de la Champions League contra Benfica. Este será el miércoles 27 de agosto a las 13:00 hrs. Ahí podríamos ver a Edson Álvarez.