Edson Álvarez y Orbelín Pineda tendrán una nueva oportunidad para demostrar su talento en el futbol europeo, pues ya conocen a sus rivales de la Europa League y Conference League, respectivamente.

En el caso de Edson Álvarez, todavía no comienza su participación con el Fenerbahce y ya le llegaron las malas noticias, pues José Mourinho, quien lo pidió para su plantilla, ya no será más DT del club turco, pues en pleno sorteo de la Europa League anunciaron su deceso.

Por otro lado, Orbelín Pineda disputará una temporada más con el AEK de Atenas y continuará su viaje por los torneos europeos, pues el mexicano jugará por segunda ocasión la Conference League con el conjunto griego con el objetivo de trascender y obtener un nuevo título para su carrera.

¿Quién la tiene peor? Los rivales de Edson Álvarez y Orbelín Pineda en Europa y Conference League

Edson Álvarez enfrentará a dos grandes rivales en la Europa League y uno de ellos un viejo conocido de la Premier League, por lo que el “Machín” y compañía deberán darlo todo si quieren avanzar de ronda tras la fase de liga.

Los rivales de Edson Álvarez tras el sorteo de la Europa League será el Aston Villa, viejo conocido del mexicano en la Premier League. También se medirá al Stuttgart, actual campeón de la Pokal y los enfrentamientos restantes serán ante Ferencváros, Nice,GNK Dinamo, Viktoria Plzeň, FCSB y Brann.

UEFA Avrupa Ligi’nde Lig aşamasındaki rakiplerimiz belli oldu. 👇 #UEL pic.twitter.com/H1z2TZYoyT — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2025

En la Conference League, Orbelín Pineda tendrá como su rival más difícil a la Fiorentina de Italia. Del bombo 1, se medirá al Shamrock Rovers de Irlanda, además enfrentará al NK Celje de Eslovenia.

Los otros rivales que tendrá el mediocampista serán del bombo 4 en calidad de visitante ante el Samsunspor de Turquía y al U Craiova de Rumanía, por lo que si Orbelín Pineda y compañía quieren avanzar de ronda deberán sobrepasar todos los obstáculos.

Τους αντιπάλους της στη League Phase του UEFA Conference League έμαθε η ΑΕΚ στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο Μονακό. Η ομάδα μας θα φιλοξενήσει τις Σάμροκ Ρόβερς, Αμπερντίν και Κραϊόβα και θα αγωνιστεί εκτός έδρας με Φιορεντίνα, Τσέλιε Σλοβενίας και Σαμσουνσπόρ. Το ακριβές… pic.twitter.com/Rb602AnSwK — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) August 29, 2025

Mateo Chávez también tendrá participación en la Conference League

Otro de los mexicanos que también participará en los torneos europeos como la Conference League es Mateo Chávez, quien juega para el AZ Alkmaar.

⚔️ Our European opponents



💥 De UEFA heeft vrijdagmiddag de loting afgerond voor de competitiefase van de UEFA Conference League. Bekijk hier tegen welke clubs AZ het opneemt: https://t.co/FdsVyw89Xe#AZAlkmaar #UECL #TheFutureIsOurs pic.twitter.com/bpMMqZ4aX7 — AZ (@AZAlkmaar) August 29, 2025

El mexicano y su equipo de los Países Bajos enfrentará al Slovan Bratislava, Crystal Palace, Jagiellonia Białystok, Drita FC, AEK Larnaca y el Shelbourne.