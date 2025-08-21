¿Y si te habla Mourinho? Edson Álvarez respondió al llamado de The Special One y será nuevo jugador del Fenerbahce de Turquía, decisión que le valdría alejarse de la élite del futbol para irrumpir en una liga de menor envergadura.

Ante la falta de protagonismo con Graham Potter en el West Ham de la Premier League, Edson Álvarez miró a otros horizontes y se encontró con el Fenerbahce de Turquía, donde tendrá la oportunidad de ser dirigido por uno de los entrenadores más mediáticos y ganadores del mundo, José Mourinho.

En su trayectoria, José Mourinho ha conquistado dos títulos de Champions League, dos de Europa League y la Conference League con la Roma. Estuvo al frente de equipos como Real Madrid, Inter de Milán, Chelsea y Manchester United.

El histórico DT quería entre sus filas a Edson Álvarez, el Fenerbahce buscó el fichaje y el mexicano no dejó escapar la oportunidad de aprender de uno de los mejores entrenadores en las últimas décadas.

West Ham y Fenerbahce han alcanzado un principio de acuerdo para el traspaso de Edson Álvarez

De acuerdo a información del periodista Fabrizio Romano, West Ham y Fenerbahce de José Mourinho habrían cerrado el acuerdo de préstamo con opción a compra del futbolista mexicano Edson Álvarez.

Según la fuente mencionada, la clave para que Edson Álvarez fichará con el Fenerbahce fue José Mourinho, quien tenía la intención de ficharlo.

Edson Álvarez volará hoy jueves 21 de marzo a Turquía para realizar las pruebas médicas, por lo que es cuestión de tiempo para que sea presentado con el Fenerbahce.

Edson Álvarez dejará la Premier League a un año del Mundial 2026

A menos de 300 días para que se dispute el Mundial 2026, Edson Álvarez tomó una de las decisiones más trascendentes de su carrera, pues dejó la Premier League para ser dirigido por José Mourinho en el Fenerbahce de Turquía.

Edson Álvarez irrumpió en la Premier League en el verano del 2023 a cambio de 38 millones de euros. Con el West Ham tuvo una gran primera temporada, pero con la llegada de Graham Potter al banquillo, sus oportunidades en el terreno de juego disminuyeron.

En busca de minutos y mayor protagonismo, dejará la élite del futbol y se marchará a Estambul para ser dirigido por Mourinho en el Fenerbahce.