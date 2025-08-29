Las vueltas que da la vida. Edson Álvarez dejó la Premier League ante el llamado de José Mourinho y a sólo días de que se concretara el fichaje del mexicano, el portugués dejó su lugar en el banquillo del Fenerbahce y ahora la gran pregunta es ¿qué pasará con el mexicano?

Edson Álvarez fue contratado por el Fenerbahce a petición de José Mourinho, pero el portugués se fue tan pronto llegó el mexicano al club de Turquía.

Mourinho tenía contrato vigente con el Fenerbahce, pero el fracaso en los playoffs de la Champions League agotó la paciencia de la directiva y decidió destituirlo.

Luego de 14 meses en el cargo y con 15 millones de euros por su salida, Mourinho le dice adiós al Fenerbahce.

¿Quién será el entrenador de Edson Álvarez tras la destitución de Mourinho en el Fenerbahce?

A sólo unos días del fichaje de Edson Álvarez y luego de quedar fuera de la Champions League tras caer en los Playoffs ante el Benfica, el Fenerbahce lanzó un comunicado en el que informó que José Mourinho no continuaría al frente del equipo.

“Se acaba nuestra etapa con José Mourinho, quien ha sido el entrenador de nuestro Equipo Profesional A de Fútbol desde la temporada 2024-2025. Le agradecemos su esfuerzo por nuestro equipo y le deseamos éxito en su carrera”, fue el breve comunicado que lanzó el Fenerbahce, nuevo equipo de Edson Álvarez.

Hasta el momento, la institución no ha dado a conocer quién será el nuevo entrenador del mediocampista mexicano, pero deben agilizar la búsqueda porque la temporada ya está en marcha.

¿Por qué despidieron a José Mourinho del Fenerbahce?

El hecho de quedar fuera de la Champions League 2025-26 y las declaraciones posteriores de José Mourinho provocaron que la directiva tomara una drástica decisión, pues lo destituyó de su puesto.

Mourinho criticó la falta de fichajes de calidad pese a pelear por un lugar en la Champions League.

“Si la Liga de Campeones era vital para mi club, se habría hecho algo en el mercado de fichajes”, señaló el portugués tras la derrota ante Benfica.

¿Cuándo debutará Edson Álvarez con el Fenerbahce?

En medio del escándalo y la incertidumbre por la salida de José Mourinho, Edson Álvarez se prepara para hacer su debut con el Fenerbahce; se espera que el mexicano debute este fin de semana en el duelo ante Genclerbirligi en actividad de la Superliga de Turquía.