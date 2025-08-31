Edson Álvarez volvió a la cancha en su debut con el Fenerbahce en la Superliga de Turquía; te contamos cómo le fue al futbolista mexicano.

De visita fue el debut de Edson Álvarez en la Superliga de Turquía, con su nuevo equipo, el Fenerbahce.

¿Cómo le fue a Edson Álvarez en su debut con el Fenerbahce en la Jornada 4 de la Superliga de Turquía?

El Genclerbirligi fue el primer rival de Edson Álvarez defendiendo la playera del Fenerbahce, en la Superliga de Turquía.

Edson Álvarez arrancó como titular en el partido de la Jornada 4 de la Superliga turca, y se mantuvo en la cancha durante los 90 minutos.

Fiel a su estilo, Edson Álvarez llegó con frecuencia al área rival, y en la acción de uno de los goles del Fenerbahce, se quedó cerca de anotar.

¡YA ES GOLEADA DEL FENERBAHCE! 😎 🔥



Edson Álvarez no pudo contactar el balón, pero Youssef En-Nesyri consigue el doblete en el partido 😱



Disfruta de la Liga Turca por ESPN y #DisneyPlus 💫 pic.twitter.com/Vc0IJeHtt1 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 31, 2025

¿Cómo quedó el Fenerbahce en el debut de Edson Álvarez en la Superliga de Turquía?

El Fenerbahce de Edson Álvarez venció 3-1 al Genclerbirligi en la Jornada 4 de la Superliga de Turquía, un gran debut para el mexicano Edson Álvarez.

Con la victoria, el equipo de Edson Álvarez llegó a 7 puntos, cinco abajo del líder Galatasaray, aunque el equipo del mexicano tiene un juego pendiente.

El Genclerbirligi sufrió su cuarta derrota en la Superliga de Turquía, hundiéndose en el fondo de la tabla general de la competencia.

¿Cuándo vuelve a jugar el Fenerbahce de Edson Álvarez?

El Fenerbahce de Edson Álvarez volverá a jugar el domingo 14 de septiembre en la Jornada 5 de la Superliga de Turquía.

El camino de Edson Álvarez con el Fenerbahce de Turquía tendrá al Trabzonspor, segundo lugar de la competencia, como un sinodal más complicado.

Edson Álvarez se reportará con la Selección Mexicana

Después de su debut en la Superliga de Turquía con el Fenerbahce, Edson Álvarez se reportará con la Selección Mexicana para encarar la Fecha FIFA.

Edson Álvarez y la Selección Mexicana tienen programados dos partidos amistosos durante la Fecha FIFA ante representativos de Asia.

El sábado 6 de septiembre, México enfrentará a Japón en el Oakland Stadium.

Más tarde, el martes 9 de septiembre, México se medirá ante Corea del Sur, en el Geodis Park de Nashville.