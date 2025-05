Zinedine Zidane se sumó a la pretemporada de Chivas con el primer equipo, lo que lo convirtió en el primer refuerzo del Rebaño Sagrado de cara a la próxima temporada de la Liga MX.

Pese a las pocas opciones que ha tenido Chivas para encontrar refuerzos de renombre, parece ser que Zinedine Sidane es el candidato ideal para reforzar al equipo de Guadalajara, pues en el último año ha sumado 27 partidos entre Sub-19, Sub-23 y Tapatío de la Liga de Expansión MX.

El lateral izquierdo llegó a Chivas el año pasado con el objetivo de hacerse un nombre en las filas del Rebaño Sagrado. El jugador mexicano provenía de los Petroleros de Salamanca de la Liga Premier, sin embargo, sus grandes actuaciones lo han llevado a formar parte del primer equipo.

El joven lateral causó sensación no solo por su nombre, el cual es parecido al del astro francés Zinedine Zidane, sino por sus grandes actuaciones dentro del campo de juego, razón que le ha dado el apodo del “Mago”, por lo que ahora buscará hacerse de un lugar con el Rebaño Sagrado.

🐐🚨



Zinedine Sidane Hernández se suma a la pretemporada con el 1er equipo de Chivas



Lateral izquierdo de 18 años que será opción junto a Dani Flores, luego de la salida de Mateo (AZ) y el préstamo de Castillo a Tuzos (MdC)



27 PJ en el último año, entre sub19, sub23 y Tapatío pic.twitter.com/h0xhZ0AVLF — Miguel APT (@miguel_apt) May 24, 2025

¿Quién es Zinedine Sidane, el nuevo refuerzo del primer equipo de Chivas?

Zinedine Sidane nació el 28 de noviembre de 2006 y su nombre se debe a que su padre era un gran fan de la leyenda francesa, Zinedine Zidane, quien jugó y fue entrenador del Real Madrid.

“Fue mi papá, por qué admiraba mucho a ese jugador; desde que tengo memoria cuando me preguntan sobre mi nombre no me creen, por lo que les tengo que mostrar una identificación y pues como es de suponer, mucha carrilla sobre él”, dijo Zinedine Sidane en una entrevista en la que fue cuestionado sobre su nombre.

Sobre ese mismo tema, Zinedine Sidane ha afirmado que para él no representa ninguna presión llevar el nombre de una de las máximas figuras del futbol mundial.

“Pongámonos serios, Zinedine, el campeón del Mundo, no tiene comparación. Lo que sí te puedo decir es que me ha traído muchas buenas amistades y personas por el simple hecho de llevar ese nombre, pues ya les sacaste una sonrisa o carcajada con solo decirlo”, agregó el joven Zinedine Sidane.

¿Zinedine Sidane es el refuerzo ideal para Chivas?

Zinedine Sidane llega para reforzar al equipo de Chivas para el Apertura 2025 y con el objetivo de ayudar al Rebaño Sagrado a regresar a la senda del triunfo para poder pelear por campeonatos en la Liga MX.

Se prevé que en los próximos días las Chivas anuncien a quien será su nuevo entrenador y que se sumen más refuerzos para que puedan competir al máximo nivel junto a América, Rayados, Tigres, Cruz Azul, entre otros.