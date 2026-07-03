El 27 de junio de 2026, Rexona África publicó una campaña publicitaria junto a Lumumba Vea, situación que generó controversia por la contradicción que genera un personaje creado a partir de Patrice Lumumba y el pasado de Unilever en el Congo.

Aunque Rexona buscó a Michel Kuka Mboladinga conocido como Lumumba Vea para darle imagen en África por el Mundial 2026, la situación no está siendo bien aceptada porque Unilever tiene un pasado de explotación en el Congo.

La campaña de Lumumba Vea con Rexona que causó indignación

Lumumba Vea se unió con Rexona África por una campaña publicitaria en la difusión de la marca, que tiene detrás a Unilever como empresa, y que es patrocinadora del Mundial 2026.

Pese a que la acción de Rexona al escoger a Lumumba Vea como imagen en África para el Mundial 2026, tiene concordancia por lo que este personaje creó como aficionado a la República Democrática del Congo, la colaboración no fue bien aceptada.

Bajo el título “Concéntrate, Muévete y Confía” fue que Rexona lanzó esta publicidad donde se le ve a Lumumba Vea vestido con los colores llamativos que forman la bandera del Congo, mientras saca el desodorante de su saco y lo levanta hasta llegar a su popular pose inspirada de Patrice Lumumba.

Pero ¿cuál es el conflicto detrás de ello? Moustapha Ady, un activista panafricanista y antirracista, argumentó el por qué esta colaboración mancha la imagen de Patrice Lumumba y el Congo.

La controversia de la campaña de Lumumba Vea con Rexona que revive el pasado de Unilever con el Congo

Lumumba Vea hizo una campaña con Rexona por el Mundial 2026. Sin embargo, el activista Ady argumentó que esta colaboración no solo dejó mal a Congo sino al histórico luchador Patrice Lumumba.

A través de Instagram, argumentó que “la memoria de Lumumba” se puso en venta por la campaña que más que un homenaje es “una falta de respeto”.

Moustapha Ady recordó que detrás de Rexona está la empresa Unilever, misma que en el pasado fue Lever Brothers, quiénes obtuvieron “enormes concesiones” en el ‘Congo Belga’ que solo dejó explotación a la población congoleña.

El objetivo de Lever Brothers, ahora Unilever, era la extracción de aceite de palma como materia prima de sus productos, lo que provocó “trabajo forzoso y explotación” en la población.

Critican la campaña de Lumumba Vea con Rexona por el pasado de Unilever con el Congo. (@kingmoustaphady )

Critican la campaña de Lumumba Vea con Rexona por el pasado de Unilever con el Congo. (@kingmoustaphady )

Ante ello, Patrice Lumumba se convirtió en el luchador contra el “orden colonial” y fue activista en la defensa “de la dignidad del pueblo congoleño”.

Sin embargo, ahora que Lumumba Vea decidió trabajar con Rexona, la imagen y la lucha que provocó la muerte de Patrice Lumumba, quedó manchada por el uso de su figura para marketing de Unilever y que finalmente, le dará beneficios al sistema.

“Convertir su imagen en una herramienta de marketing plantea serios problemas, especialmente cuando la campaña beneficia a una empresa cuya historia está vinculada al colonialismo en el Congo (...) Directa o indirectamente, se enriquecieron gracias al mismo sistema de opresión contra el que ellos lucharon”. Moustapha Ady, activista.