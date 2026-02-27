Tras la cancelación de la Copa Mundial de Clavados 2026 en Guadalajara por los hechos violentos ocurridos en Jalisco, el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, propuso la Alberca Olímpica México 68 como nueva sede para el evento.

“En la alcaldía Benito Juárez sabemos de la importancia del deporte en la formación de las personas, así como del impacto positivo que tiene en las nuevas generaciones. Vamos a hacer todo lo necesario para que la Copa Mundial de Clavados se realice con éxito en nuestra demarcación y sea una experiencia memorable para atletas y espectadores”. Luis Mendoza, alcalde en Benito Juárez

El edil destacó que la alcaldía Benito Juárez figura entre las más seguras de la CDMX, según el INEGI, y aseguró que trabajará en coordinación con autoridades deportivas y de seguridad para garantizar la protección de atletas y asistentes.

Por ahora, la Copa Mundial de Clavados 2026 sigue suspendida.

No se descarta la realización de la Copa Mundial de Clavados en Guadalajara

En un nuevo comunicado de World Aquatics se adelantó que no todo está perdido en la realización de la Copa Mundial de Clavados 2026 en México.

El viernes 27 de febrero, a un día de la cancelación, en una junta con World Aquatics se trabajó en la posibilidad de reagendar la fecha del evento en lugar de cancelarlo.

“El objetivo de los organismos y las instituciones locales, nacionales e internacionales es generar las condiciones adecuadas para que todas las delegaciones participantes puedan asistir y competir en nuestro estado”. World Aquatics

Copa Mundial de Clavados (Mexsport)

A la par, se prometió que en próximos días o semanas se dará más información en torno a los avances de esta posibilidad.

Por lo pronto, la realización de la Copa Mundial de Clavados 2026 sigue suspendida y sin sede oficial.

No se descarta la realización de la Copa Mundial de Clavados

Copa Mundial de Clavados 2026 es cancelada por violencia en Guadalajara

La edición 2026 de la justa mundialista de clavados se desarrollaría en la zona del Parque Metropolitano del 5 al 8 de marzo.

Sin embargo, los eventos de violencia en Jalisco que se desataron el fin de semana del 21 al 23 de febrero llevaron a la cancelación de múltiples encuentros deportivos, entre ellos la Copa Mundial de Clavados.

De acuerdo con la World Aquatics, se evaluó la situación de riesgo en Zapopan y Jalisco dado que la prioridad es garantizar la seguridad de todos los participantes.

Entre los eventos deportivos que se cancelaron en Guadalajara también se encuentran el juego de la Liga Mexicana de Softbol entre El Águila de Veracruz y Charros de Jalisco.

A su vez, los partidos de futbol de Chivas Femenil vs. América Femenil y Tapatío vs. Tlaxcala también fueron suspendidos para esta semana.