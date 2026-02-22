La Liga MX Femenil informó que el juego del Clásico Nacional, entre Chivas y América, fue suspendido por problemas de seguridad ocurridos en Guadalajara Jalisco.

A través de un comunicado, la Liga MX Femenil reportó que “el partido correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026, a disputarse hoy a las 17:00 horas en el Estadio Akron entre los clubes Guadalajara y América, será reprogramado con fecha y hora por confirmar”.

¿Cuándo se iba a jugar el Chivas vs América de la Liga MX Femenil?

El partido entre Chivas y América estaba programado para las 17 horas de hoy 22 de febrero, pero por una alerta de seguridad por parte de las autoridades locales, se decidió reprogramar el encuentro al menos un día.

En diferentes municipios, cercanos a Guadalajara, las autoridades alertaron a los ciudadanos a no salir de sus casas, debido a una alerta de seguridad, provocada por diversos incidentes en el estado.

Dicha situación, provocó que la Liga MX Femenil decidiera posponer el Clásico Nacional Femenil, entre Chivas y América, por seguridad de las jugadoras.

Liga MX Femenil suspende el Clásico Nacional Chivas vs América. (captura)

Partido del Tapatío también fue suspendido

El partido entre Tapatío y Tlaxcala también fue suspendido por los problemas de seguridad en el estado de Jalisco, el cuál estaba programado para jugarse en el Estadio Gregorio ‘Tepa’ Gómez.

Suspenden partido entre Tapatío y Tlaxcala. (captura)

“La LIGA BBVA Expansión MX informa que el partido de la jornada 7 del Torneo Clausura 2026, a disputarse el día de hoy a las 16:00 horas en el Estadio Gregorio ‘Tepa’ Gómez, entre los clubes Tapatio y Tlaxcala, será reprogramado. El encuentro se jugará el día de mañana, lunes 23 de febrero del 2026, en horario por confirmar”, compartió la Liga de Expansión MX.