Tras la cancelación de la Copa Mundial de Clavados 2026 en Zapopan, diputadas locales de Veracruz impulsaron una iniciativa legislativa para que el estado sea considerado como nueva sede del evento.

Legisladoras del PAN y PT destacaron que Veracruz cuenta con infraestructura acuática, experiencia en la organización de competencias internacionales y una gran afición.

Aunque reconocieron que se requieren mejoras en algunas unidades deportivas, aseguraron que Veracruz puede estar “a la altura” si World Aquatics y autoridades federales aprueban la propuesta.

Buscan por iniciativa legislativa que Veracruz sea sede del Mundial de Clavados 2026

Diputadas locales buscan que Veracruz sea sede del Mundial de Clavados 2026, el cual fue cancelado tras los operativos de seguridad en Jalisco.

La iniciativa fue propuesta por diputadas del PAN y PT, quienes coincidieron que Veracruz cuenta con la infraestructura acuática y una excelente afición para el Mundial de Clavados 2026.

Además de que Veracruz tiene experiencia organizando competencias deportivas tanto nacionales como internacionales.

Indira Rosales San Román, diputada del PAN, detalló que se tienen que realizar “algunas mejoras a las unidades” para el Mundial de Clavados 2026.

La legisladora panista destacó que en cuanto a la seguridad del evento se debería hacer una evaluación entre las diferentes instituciones deportivas y el gobierno del estado.

Por su parte, Elizabeth Morales García, diputada del PT, expresó que si World Aquatics y las autoridades federales lo consideran, Veracruz “puede estar a la altura”.

El objetivo de México, pese a la decisión de World Aquatics, es recuperar el Mundial de Clavados 2026.

La presidenta, Claudia Sheinbaum, se mostró confiada de que México sí organice la justa deportiva que estaba prevista del 5 al 8 de marzo.

“Estamos trabajando porque no hubo quizás suficiente comunicación con nosotros. Rommel (Pacheco) está trabajando con la asociación internacional, también el secretario de Relaciones Exteriores en contacto con las federaciones de algunos algunos de los países que mostraron inquietud. Estamos trabajando con ellos para poder recuperar este torneo internacional. Todavía tenemos fe en que podemos recuperarlo.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Asimismo, Rommel Pacheco, sigue en negociaciones para que el evento se realice en Jalisco o sedes alternativas, siendo una de ellas el estado de Veracruz.

Mundial de Clavados 2026 podría tener reajuste de fecha

Mediante un comunicado, se anunció que el Mundial de Clavados 2026 podría tener reajuste de fecha y sí realizarse en México.

Luego de una reunión con World Aquatics se detalló que todavía se “continúa trabajando” para que Mundial de Clavados 2026 pueda llevarse a cabo.

La meta es que todos los organismo participantes cuenten con las condiciones adecuadas para la competencia.

“Tras la reunión sostenida esta mañana con World Aquatics, informamos que se continúa trabajando de manera coordinada sobre la posibilidad de un reajuste de fecha para la Copa del Mundo de Clavados Zapopan 2026. El objetivo de los organismos y las instituciones locales, nacionales e internacionales es generar las condiciones adecuadas para que todas las delegaciones participantes puedan asistir y competir en nuestro estado. Seguiremos informando a través de los canales oficiales conforme se tengan avances.” World Aquatics y Conade