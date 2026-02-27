La presidenta Claudia Sheinbaum confía en que México recupere la Copa Mundial de Clavados.

Después de que World Aquatics cancelara la Copa Mundial de Clavados que se llevaría a cabo en Zapopan, Claudia Sheinbaum se mostró positiva para recuperar la competencia.

Confía Sheinbaum en que México recupere la Copa Mundial de Clavados

Hoy viernes 27 de febrero en su conferencia matutina desde Mazatlán, Sinaloa, Claudia Sheinbaum habló sobre la Copa Mundial de Clavados que fue cancelada tras los operativos de seguridad en Jalisco.

Sheinbaum expresó que confía que México recupere la Copa Mundial de Clavados que estaba prevista del 5 al 8 de marzo de 2026 en Zapopan.

“Estamos trabajando porque no hubo quizás suficiente comunicación con nosotros. Rommel (Pacheco) está trabajando con la asociación internacional, también el secretario de Relaciones Exteriores en contacto con las federaciones de algunos algunos de los países que mostraron inquietud. Estamos trabajando con ellos para poder recuperar este torneo internacional. Todavía tenemos fe en que podemos recuperarlo.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México enfatizó en que “no hubo suficiente comunicación” ante la cancelación de la justa deportiva.

Además, destacó que tanto el titular de la Conade, Rommel Pacheco, como el secretario de Relaciones Exteriores, trabajan para recuperarla el Mundial de Clavados.

La presidenta Claudia Sheinbaum puntualizó que fueron las federaciones de clavados y no los países los que mostraron inquietudes por la seguridad en México.

Fue el jueves 26 de febrero cuando World Aquatics anunció en un comunicado la cancelación del Mundial de Clavados.

La decisión, informó el organismo, se dio en consulta con Aquatics México y:

Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura

Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) Jalisco

World Aquatics explicó que decidió cancelar la competencia ante:

“...las restricciones de viaje emitidas por algunas embajadas internacionales y una evaluación general de las precauciones de viaje, que han limitado o desaconsejado los viajes a México por el momento y, en consecuencia, no autorizaron a sus selecciones nacionales a participar en la competencia.” Wordl Aquatics

En ese sentido, World Aquatics señaló que: “La seguridad y la participación de todos los atletas sigue siendo una prioridad fundamental”.

Postura de World Aquatics (@World Aquatics)

De cualquier manera, México buscaría recuperar la Copa Mundial de Clavados.

Rommel Pacheco detalló que continúan las negociaciones para que el evento se realice en Jalisco o sedes alternativas en:

CDMX

Veracruz

Yucatán

Rommel Pacheco impulsa cambio de sede para la Copa Mundial de Clavados. (captura)

Anuncian que habría reajuste de fecha para la Copa del Mundo de Clavados

A través de un comunicado, la Conade anunció un reajuste de fecha para la Copa del Mundo de Clavados.

La institución deportiva señaló que tras una reunión con Wolrd Aquatics se “continúa trabajando” en la posibilidad para que el evento deportivo se lleve a cabo.

La intención, se reveló, es generar las condiciones adecuadas para que todas las delegaciones puedan asistir a Zapopan.

“Tras la reunión sostenida esta mañana con World Aquatics, informamos que se continúa trabajando de manera coordinada sobre la posibilidad de un reajuste de fecha para la Copa del Mundo de Clavados Zapopan 2026. El objetivo de los organismos y las instituciones locales, nacionales e internacionales es generar las condiciones adecuadas para que todas las delegaciones participantes puedan asistir y competir en nuestro estado. Seguiremos informando a través de los canales oficiales conforme se tengan avances." Comunicado Conade