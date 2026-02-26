Ante la cancelación de la Copa Mundial de Clavados en Zapopan, la Comisión Nacional del Deporte (Conade) informó que mantiene gestiones para reubicar el evento en distintas entidades de México.

“Seguimos en negociaciones para que se realice en Jalisco y gestionando alternativas en la Ciudad de México, Veracruz y Yucatán para que nuestras y nuestros clavadistas puedan competir en casa” Rommel Pacheco, titular de Conade

El titular del organismo, Rommel Pacheco, señaló que continúan las negociaciones para que la competencia pueda realizarse en Jalisco, así como alternativas en la CDMX, Veracruz y Yucatán, con el objetivo de que los clavadistas mexicanos compitan en casa.

Rommel Pacheco impulsa cambio de sede para la Copa Mundial de Clavados. (captura)

Buscan realizar la Copa Mundial de Clavados en México

Rommel Pacheco, titular de la Conade, dijo en sus redes sociales que se está trabajando para competir en casa y realizar la Copa Mundial de Clavados “porque el deporte es una de las formas en las que transformamos la vida de las y los mexicanos”.

Y es que el World Aquatics canceló la Copa Mundial de Clavados, la cuál estaba programada para realizarse del 5 al 8 de marzo de 2026, argumentando que era por razones de seguridad ante la violencia que se vivió en Jalisco en días pasados.

Gobierno de Jalisco confía en que se realice la Copa Mundial de Clavados

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, indicó que el evento no está perdido, pues ya existen pláticas con la CONADE, el CODE Jalisco y la Secretaría de Gobernación Federal con la Federación Mundial de Clavados, con el objetivo de llevar a cabo el torneo, pues solo quedaría esperar si se recupera en la fecha original o se mueve a otro mes.

“No es una cancelación absoluta, es un diferimiento”, afirmó Lemus en conferencia de prensa, quien indicó que el nudo central de la negociación es convencer a la delegación de China de que es posible su traslado a México.