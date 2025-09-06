La fecha FIFA ya cobró su primera víctima. Ousmane Dembélé, atacante galo que es la estrella del PSG, sufrió una lesión jugando con la selección de Francia y se perdería el debut de su equipo en la Champions League.

En el partido entre Ucrania y Francia, Ousmane Dembélé salió de cambio tocándose la parte posterior del muslo, por lo que de inmediato se encendieron las alarmas en el PSG debido a que temían un problema muscular de su referente.

Y es que, El Mosquito tiene un historial sensible con las lesiones, ya que durante su etapa en el FC Barcelona le costó tener regularidad debido a que los problemas físicos no se lo permitieron.

Revelan que Ousmane Dembélé se perderá dos partidos de Champions League con PSG tras lesionarse con Francia

De acuerdo a información compartida por el periodista Fabrice Hawkins, Ousmane Dembélé estará fuera de las canchas por seis semanas después de haberse lesionado con la selección de Francia ante Ucrania.

Como consecuencia, Ousmane Dembélé se perdería el debut del PSG en la Champions League ante el Atalanta, además del esperado partido ante el FC Barcelona. En la Ligue 1 tampoco estaría en el choque ante el Olympique de Marsella.

🚨⚠️ Ousmane Dembélé will be out for 6 weeks with muscle injury, reports @FabriceHawkins. pic.twitter.com/vgnkyZLx24 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 6, 2025

Aunque es común ver que los jugadores se lesiones jugando con sus combinados nacionales, en el PSG estarían molestos con la selección de Francia porque advirtieron que El Mosquito no estaba al 100% físicamente y aún así fue convocado y puesto como titular.

Ousmane Dembélé no fue la única estrella del PSG que se lesionó con Francia

Por si fuera poco para el PSG, además de Ousmane Dembelé otro de sus futbolistas que fue convocado con Francia sufrió una lesión muscular y también tendría que estar alejado de las canchas por unos días.

Y es que Désiré Doué, joven promesa del PSG, fue quien entró de cambio por Ousmane Dembélé en el partido entre Ucrania y Francia, pero desafortunadamente sufrió una lesión en la pantorrilla.

Aunque no se sabe con exactitud el periodo de tiempo que estará fuera de actividad, es prácticamente un hecho que también se perdería el debut del PSG en la Champions League ante Atalanta y un partido de la Ligue 1 ante Lens.