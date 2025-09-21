La gala del Balón de Oro 2025 está por llegar y este lunes 22 de septiembre se darán a conocer los ganadores de las diferentes categorías, incluido el que, bajo los parámetros de la revista France Football, es el ganador al premio del mejor jugador del mundo en este año; sin embargo, filtraron ya al que sería el ganador de esta edición en redes sociales, lo que de inmediato generó polémica.

En X y otras plataformas de redes sociales, filtraron la polémica lista de los ganadores y fue encabezada por el jugador que, según la imagen, ganaría el Balón de Oro 2025. Junto con él, aparecen otros nueve futbolistas que completan el Top 10 de votados con su respectivo número de puntos acumulados.

Cabe mencionar que los aficionados que vieron esta supuesta lista empezaron con debates ya que unos defendieron el argumento de que ganó el mejor jugador en lo individual, mientras que otros consideraron que debió de ser el ganador uno que formara parte de una escuadra dominante y que, en ella, su aporte fuera fundamental.

¿Quién es el supuesto ganador del Balón de Oro 2025?

Según la lista que filtraron, el supuesto ganador del Balón de Oro 2025 es Lamine Yamal, quien habría alcanzado un total de 805 puntos en las votaciones, lo que le habría alcanzado para encabezar la lista del top 10 de los más votados por la revista France Football.

En segundo lugar, habría quedado otro de los máximos candidatos para ganar el Balón de Oro 2025. Ousmane Dembélé ganó prácticamente todo con PSG en el año futbolístico y su aporte fue fundamental para que los parisinos tuvieran un ciclo exitoso.

En tercer lugar, se encontraría otro jugador de Paris Saint Germain. Se trata del mediocampista portugués Vitinha, quien en puntos se habría quedado rezagado con respecto a Lamine Yamal y Ousmane Dembélé, toda vez que el primero habría alcanzado 805 puntos, el segundo 800 puntos, mientras que el lusitano aparece en la lista filtrada con 643 puntos.

¿Cuándo es la gala del Balón de Oro 2025?

La gala del Balón de Oro 2025 se llevará a cabo este lunes 22 de septiembre en punto de las 13:00 hrs (tiempo del centro de México) y será celebrado en el Théâtre du Châtelet en Paris, Francia.

Cabe mencionar que, en México, la transmisión de la gala del Balón de Oro 2025 podrá seguirse a través de TNT Sports en televisión de paga, por DAZN vía streaming y por Claro Sports en YouTube.

Es importante mencionar que durante esta gala también se reconocerá al mejor jugador Sub-21 con el trofeo Kopa, el Lev Yashin para el mejor portero, el Gerd Müller al máximo goleador, así como premios para el DT más destacado del año y el mejor equipo en general.