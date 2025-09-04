Este 3 de septiembre, el Estadio Akron presentó una instalación de colmenas, lo que muestra su compromiso con el medio ambiente. No

Amaury Vergara, presidente del Consejo Administrativo del Grupo Omnilife-Chivas, inauguró una zona de colmenas en las inmediaciones del Estadio Akron, trabajaron junto con REVIVE, la Fundación Jorge Vergara y el Abejedario.

Si no conoce la Fundación Jorge Vergara, así se definen: "Somos una asociación civil mexicana sin fines de lucro que representa la tradición filantrópica de más 30 años del Grupo OMNILIFE-CHIVAS. Sumamos esfuerzos con la sociedad para crear e implementar programas para niños, niñas y adolescentes"

Estadio Akron muestra su compromiso con el ambiente al instalar colmenas en sus inmediaciones

Ahora sí pasemos a ver el porqué el Estadio Akron se llenará de colmenas. Sí, se hace por un por el bien del medio ambiente.

La razón de que Amaury Vergara inaugurara este miércoles una zona de colmenas en las inmediaciones del Estadio Akron, es para polinizar los jardines y espacios verdes que rodean al recinto.

Grupo Omnilife se juntó con el Abejedario, que es una empresa reconocida por su su enfoque en la producción de miel 100% natural. Pero no solamente es para tener este gran liquido, sino que habrá una regeneración activa de su ecosistema.

“Esto tiene un alto impacto, son proyectos que sí generan una diferencia muy importante, vamos a poder polinizar toda esta zona de una manera impresionante y eso a su vez va a traer más vida y cuando hay más vida estamos hablando de proyectos que regeneran”, comentó Vergara.

Estadio Akron (Luis Fernando Toris / MEXSPORT)

¿Las abejas pueden afectar a los aficionados del Estadio Akron?

Es cierto que habrán colmenas en los alrededores del Estadio Akron, pero se debe aclarar que esto no representa ningún peligro para los visitantes.

Incluso estas son abejas endémicas de la región que no poseen aguijón, además no estarán cerca de los espacios de convivencia.