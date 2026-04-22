Cruz Azul decidió despedir a Nicolás Larcamón a pocos días del inicio de la Liguilla del Clausura 2026, tras una racha de nueve partidos sin ganar y la eliminación en la Concachampions.

El empate 1-1 frente a Querétaro, sumado a un error administrativo por alineación indebida, terminó por agotar la paciencia de la directiva celeste.

Para cerrar el torneo, el club dará las riendas a Joel Huiqui, exjugador y actual entrenador de fuerzas básicas, en busca de un cierre competitivo.

Nicolás Larcamón no pudo con el peso de Cruz Azul (Carlos Lopez / Carlos Lopez)

¿Por qué despidió Cruz Azul a Nicolás Larcamón?

Una serie de malos resultados, incluida la eliminación de la Concachampions, fue la razón principal por la que Cruz Azul despidió al entrenador Nicolás Larcamón.

Además, el mal funcionamiento del Cruz Azul en las últimas jornadas, terminó con la paciencia de la directiva celeste, que busca un cambio que los ayude a pelear por el título.

El triunfo más reciente de Cruz Azul fue el 10 de marzo ante Rayados, pero todo se fue a la deriva este martes 21 de abril, cuando La Máquina empató 1-1 ante Querétaro, cuando podría haber recuperado el segundo lugar general

Además, un error administrativo por la presencia no registrada de Paolo Arriaga en la banca, puso en riesgo de perder el punto obtenido por alineación indebida.

¿Quién será el nuevo entrenador de Cruz Azul?

Con el inicio de la Liguilla encima, es complicado elegir a un entrenador de jerarquía que ocupe el lugar de Nicolás Larcamón en Cruz Azul, por lo que la directiva celeste optaría por alguien institucional para acabar el torneo.

Sin echar por la borda el torneo, Cruz Azul le dará las riendas del equipo a Joel Huiqui, un exjugador del equipo que entrena en los equipos inferiores de la institución cementera.

Joel Huiqui con pants de Cruz Azul (Adrian Macias / Adrian Macias)

Los números de Larcamón con Cruz Azul

Nicolás Larcamón dirigió 47 partidos a Cruz Azul, con siete derrotas.

El 0-7 en la Leagues Cup contra Seattle Sounders fue el primer momento de tensión.

Ligó nueve partidos sin descalabro hasta su tropiezo 2-0 como visitante ante Xolos de Tijuana en la Jornada 11 del Apertura 2025.

Cayó frente a Pumas 3-2 en la Jornada 17 de ese torneo y eso le costó el liderato

Partidos dirigidos: 47