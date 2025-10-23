La Liga MX olvida rápido, como si no existiera el resentimiento. Ya lo hicieron con Fernando Gago y ahora podría suceder con Martín Anselmi, hasta un grande estaría involucrado.

Han pasado poco más de 10 meses desde que Martín Anselmi se fue de la Liga MX dejando tirado a Cruz Azul. Apenas dirigió 2 jornadas del Clausura 2025 y partió para el Porto.

Fue entre engaños y confusiones que el argentino dejó a la Máquina. Incluso casi se tuvieron que ir a lo legal, pues ni si quiera hubo un acuerdo entre clubes, así de rápido se fue.

Al final, el entrenador buscaba a la directiva de La Noria para llegar a un acuerdo sobre su cláusula de rescisión. Le exigían 5 millones de euros, pero terminaron pagando 4,2, bueno, hasta diciembre cae el último pago.

¿Regresa a la Liga MX? Histórico equipo levanta la mano por Martín Anselmi

Hay un grande la Liga MX que se encuentra en grandes problemas en la tabla, este es Pumas y buscan un cambio, según el Francotirador.

El cambio no sería de entrenador, pues están firmes con Efraín Juárez, sino de director. Incluso están buscando en una agencia de CEOs. ¿Y Anselmi?

Con respecto a Martín Anselmi, fue ofrecido a Pumas, pero como mencionamos, no dejarían ir a Juárez tan fácil, pues el armaron un equipo completo.

Pumas vs Atlético de San Luis. (Jose Hernandez)

El otro equipo que ya le puso el ojo a Martín Anselmi

El equipo de la Liga MX verdaderamente interesado por Martín Anselmi, sería el Necaxa. Ya tienen práctica pues fueron los que trajeron de regreso a Fernando Gago, otro entrenador que se fue de manera muy polémica.

Actualmente, el Necaxa se encuentra en el penúltimo lugar de la tabla. Es por eso que la directiva quiere traer a Martín Anselmi, aunque sería cuando termine este torneo.

Anselmi se encuentra sin equipo, hoy en día, pues fue despedido del Porto en julio del 2025, después de un desastroso Mundial de Clubes.