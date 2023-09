Matheus Doria tiene el sueño de jugar en la Selección Mexicana, pero primero quiere acabar de subir su nivel con el club Santos Laguna.

Después de su frustrado fichaje con el Cruz Azul, Matheus Doria asegura que espera estar, tarde o temprano, en una lista de convocados de Jaime Lozano, DT de la Selección Mexicana.

En junio pasado, Matheus Doria recibió su carta de naturalización mexicana, pero seguirá siendo un extranjero para la Liga MX al ser considerado como un jugador No Formado en México.

Aunque, paradójicamente, puede jugar por la Selección Mexicana, y no puede esperar a ser llamado., como lo dijo en entrevista con W Deportes.

“Es un sueño estar en la Selección Mexicana, representar a un país que me ha dado mucho, pero para eso tengo que subir mi nivel en el Club Santos Laguna y estoy consciente de que me falta mucho para eso”, dijo.

El mal nivel de Matheus Doria; quiere jugar en la Selección Mexicana

Matheus Doria jugador de origen brasileño naturalizado mexicano, dice que está consciente de que para ser llamado a la Selección Nacional, debe de subir su nivel.

Pero aún falta tiempo para eso, ya que debido a su frustrado pase a Cruz Azul no pudo hacer pretemporada con su equipo.

“Lamentablemente lo de Cruz Azul me restó tiempo de preparación y no pudo hacer pretemporada. Fueron varias semanas en las que estuve en un hotel a la espera de una respuesta, pero al final las directivas no llegaron a un acuerdo, fue un tiempo perdido”, comentó.

Espera tener alguna oportunidad a finales de este año, con los juegos que el cuadro de Jaime Lozano tendrá en Estados Unidos, de carácter amistoso, y de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Matheus Doria contra Cruz Azul

Los naturalizados en la Selección Mexicana

Jaime Lozano tiene en la mira a Julián Quiñones como el próximo jugador naturalizado que vestirá la casaca de la Selección Mexicana.

Quiñones podría debutar en los juegos de octubre contra Ghana y Alemania a celebrarse en Charlotte y Filadelfia respectivamente.

Además de Julián Quiñones, podrían ser llamados a la Selección Mexicana gente como Matheus Doria, brasileño que milita en el Club Santos Laguna, y Nicolás Ibáñez, argentino que juega en el Club Tigres.

