Lando Norris cerró la última cita del calendario con una actuación sólida que le permitió quedarse con el tercer lugar del GP de Abu Dhabi 2025 y asegurar el campeonato de pilotos de la Fórmula 1.

Aunque Max Verstappen ganó el GP de Abu Dhabi 2025, el acumulado de puntos del piloto de McLaren fue suficiente para ser el nuevo monarca de la Fórmula 1.

Con este resultado, Norris frena el reinado de Verstappen, quien había ligado 4 campeonatos del mundo consecutivos.

