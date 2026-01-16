En las últimas horas, el nombre de Isack Hadjar ha resonado, pues Red Bull anunció la integración del joven para la temporada 2026. Pero si no sabes de quién te estamos hablando, aquí te contamos quién es el piloto francés que va en ascenso.

¿Quién es Isack Hadjar?

Isack Alexandre Hadjar es un piloto de automovilismo francés-argelino que compite en la Fórmula 1, nació en Francia y ha sido uno de los talentos jóvenes más destacados de las categorías de monoplazas europeos y actualmente forma parte del equipo Red Bull Racing para la temporada del 2026.

¿Qué edad tiene Isack Hadjar?

Isack Hadjar nació el 28 de septiembre de 2004 en París, Francia, por lo que actualmente tiene 21 años.

¿Isack Hadjar tiene esposa?

No, Isack Hadjar no tiene esposa, y al parecer tampoco se le involucra sentimentalmente con nadie, pues en sus redes sociales se dedica a compartir momentos de su vida, sin mencionar a una pareja.

Isack Hadjar se convirtió en compañero de Verstappen en Red Bull (Ig: @isackhadjar)

¿Qué signo zodiacal es Isack Hadjar?

Al haber nacido el 28 de septiembre, Isack Hadjar es libra, signo de aire que se caracteriza por su magnetismo, encanto y optimismo.

¿Isack Hadjar tiene hijos?

No, Isack Hadjar no tiene hijos, por lo que se ha dedicado por completo a su carrera en ascenso dentro de la Fórmula 1.

¿Qué estudió Isack Hadjar?

No hay información pública sobre los estudios de Isack Hadjar, pues desde muy temprana edad se dedicó de lleno a su carrera en el automovilismo.

¿En qué ha trabajado Isack Hadjar?

La carrera de Isack Hadjar se ha centrado en el ámbito del automovilismo, pues comenzó a competir en el karting a los 7 años; desde ahí su carrera fue en ascenso: