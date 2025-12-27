La Liga MX tuvo en el 2025 grandes momentos, un año futbolístico dominado por el Deportivo Toluca, pero en el que hubo varios jugadores revelación. Conoce la lista que armamos para reconocerlos.

Estos son los jugadores revelación del 2025 en la Liga MX:

Armando González

Gilberto Mora

Joao Pedro

Ángel Correa

Nicolás Castro

Armando González, la estrella goleadora de Chivas y la Liga MX en 2025

El 2025 dejó la grata revelación de Armando González, el campeón goleador de Chivas en el Apertura.

Con las sombras de Chicharito Hernández y Alan Pulido detrás de él, Armando supo ganarse la titularidad y ayudar a Chivas con muchos goles.

Armando González | 25 partidos, 12 goles y 1 asistencia con Chivas

Armando Gonzalez, jugador de Chivas (Adrian Macias / MEXSPORT)

Gilbeto Mora, el niño prodigio de la Liga MX en el 2025

Gilberto Mora explotó como otra revelación del futbol mexicano en la Liga MX en 2025, con un gran rendimiento en Tijuana que lo llevó a la Selección Mexicana.

Gilberto Mora | 29 partidos, 6 goles y una asistencia con Tijuana

Intentan parar a Gilberto Mora con llamadas al DIF y a Samuel García (Joshua Hernandez)

Joao Pedro, de Brasil al campeonato de goleo de Liga MX

El Atlético de San Luis no llegó lejos en el Apertura 2025 de la Liga MX, pero su delantero, Joao Pedro fue una revelación goleadora que terminó como monarca de la especialidad.

Joao Pedro | 17 partidos y 12 goles con Atlético de San Luis

Joao Pedro del Atlético de San Luis. (Luis Fernando Toris / MEXSPORT)

Ángel Correa, la revelación de una estrella mundial

Es una realidad que la calidad de Ángel Correa, campeón mundial con Argentina, era indudable, pero no sería la primera ocasión que un fichaje estelar fracasara en la Liga MX.

No fue el caso de Ángel Correa, que en el Apertura 2025 brilló con luz propia en el Tigres que perdió la Final de la Liga MX con Toluca.

Ángel Correa | 23 partidos, 10 goles y 4 asistencias con Tigres

Tigres quiere otro bombazo: Va por estrella del Atlético de Madrid; Ángel Correa sería clave (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Nicolás Castro, la diabólica revelación de la Liga MX

El campeón Toluca aporta un jugador a la lista de revelaciones del 2025, el argentino Nicolás Castro.

Comandante del mediocampo del equipo de Antonio Mohamed, Nicolás Castro lució incansable en cada partido del Apertura 2025.