La Liga MX tuvo en el 2025 grandes momentos, un año futbolístico dominado por el Deportivo Toluca, pero en el que hubo varios jugadores revelación. Conoce la lista que armamos para reconocerlos.
Estos son los jugadores revelación del 2025 en la Liga MX:
- Armando González
- Gilberto Mora
- Joao Pedro
- Ángel Correa
- Nicolás Castro
Armando González, la estrella goleadora de Chivas y la Liga MX en 2025
El 2025 dejó la grata revelación de Armando González, el campeón goleador de Chivas en el Apertura.
Con las sombras de Chicharito Hernández y Alan Pulido detrás de él, Armando supo ganarse la titularidad y ayudar a Chivas con muchos goles.
- Armando González | 25 partidos, 12 goles y 1 asistencia con Chivas
Gilbeto Mora, el niño prodigio de la Liga MX en el 2025
Gilberto Mora explotó como otra revelación del futbol mexicano en la Liga MX en 2025, con un gran rendimiento en Tijuana que lo llevó a la Selección Mexicana.
- Gilberto Mora | 29 partidos, 6 goles y una asistencia con Tijuana
Joao Pedro, de Brasil al campeonato de goleo de Liga MX
El Atlético de San Luis no llegó lejos en el Apertura 2025 de la Liga MX, pero su delantero, Joao Pedro fue una revelación goleadora que terminó como monarca de la especialidad.
- Joao Pedro | 17 partidos y 12 goles con Atlético de San Luis
Ángel Correa, la revelación de una estrella mundial
Es una realidad que la calidad de Ángel Correa, campeón mundial con Argentina, era indudable, pero no sería la primera ocasión que un fichaje estelar fracasara en la Liga MX.
No fue el caso de Ángel Correa, que en el Apertura 2025 brilló con luz propia en el Tigres que perdió la Final de la Liga MX con Toluca.
- Ángel Correa | 23 partidos, 10 goles y 4 asistencias con Tigres
Nicolás Castro, la diabólica revelación de la Liga MX
El campeón Toluca aporta un jugador a la lista de revelaciones del 2025, el argentino Nicolás Castro.
Comandante del mediocampo del equipo de Antonio Mohamed, Nicolás Castro lució incansable en cada partido del Apertura 2025.
- Nicolás Castro | 23 partidos, 3 goles y 8 asistencias con Toluca