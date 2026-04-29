Saúl “Canelo” Álvarez desató un intenso debate tras declarar en el podcast Cracks que “el pobre va a ser siempre pobre porque quiere”, frase que matizó al explicar que se refería a la falta de educación financiera.

“El pobre va a ser siempre pobre porque quiere” Saúl “Canelo” Álvarez

El campeón mundial advirtió que sin disciplina y administración, incluso millones pueden desaparecer.

Recordó que ganó su primer millón a los 19 años y que la fama y el dinero son “lo más peligroso” si no se controlan.

Hoy combina su carrera boxística con negocios en bienes raíces y gasolineras.

Canelo Álvarez matiza frase sobre la pobreza

Saúl “Canelo” Álvarez ha desatado una intensa conversación digital tras sus recientes declaraciones en el podcast Cracks, donde abordó el manejo de la riqueza y la mentalidad necesaria para sostener el éxito.

Durante la entrevista, el campeón mundial afirmó tajantemente: “el pobre va a ser siempre pobre porque quiere”.

Sin embargo, Álvarez matizó sus palabras explicando que se refiere a la falta de educación financiera y no a la falta de esfuerzo físico.

Según el boxeador, si una persona sin preparación recibe 10 millones de dólares, pero carece de una mentalidad de administración, terminará gastando 15 millones y volverá a la pobreza.

“No hay dinero que no se acabe”, advirtió, señalando que muchos deportistas fracasan al intentar mantener un estilo de vida costoso sin generar activos que respalden sus gastos.

“No hay dinero que no se acabe” Saúl “Canelo” Álvarez

Canelo combina boxeo con negocios de vivienda y gasolina

El tapatío de 35 años de edad, quien comenzó vendiendo paletas en camiones a los siete años, recordó que ganó su primer millón de dólares a los 19 años.

Atribuye su permanencia en la cima a una disciplina inquebrantable, que define como dar el 100% incluso en los días en que solo se tiene el 50% de energía.

Para Canelo, la fama y el dinero son “lo más peligroso” si no se tiene la capacidad de controlarlos.

Actualmente, además del boxeo, se desempeña como empresario en sectores como los bienes raíces y las gasolineras, sectores donde aplica la misma filosofía de inversión que predica.