The Washington Post aseguró que Rusia ha ayudado a Irán a atacar objetivos militares de Estados Unidos, incluyendo las fuerzas, buques y aviones de guerra estadounidenses.

Según informaron fuentes anónimas a ese medio, el país gobernado por Vladimir Putin proporciona información de inteligencia para que Irán pueda ubicar en tiempo real las fuerzas y activos militares de Estados Unidos.

La teoría toma mayor fuerza al considerar que Irán no cuenta con muchos satélites de grado militar ni tiene una constelación satelital, por lo que contar con la capacidad espacial de Rusia explicaría sus ataques precisos.

Irán afirma que lanzó cuatro misiles balísticos contra el USS Abraham Lincoln (Especial)

Rusia proporcionaría información a Irán para ubicar objetivos militares de Estados Unidos

En medio del conflicto, Washington Post dijo que el gobierno de Rusia ha colaborado desde hace días con Irán, compartiéndole coordenadas en tiempo real de los buques de guerra estadounidenses para facilitar los ataques.

De acuerdo con el medio, no está claro qué tanto apoyo brinda Rusia a Irán, mientras que las capacidades iraníes para ubicar a las fuerzas estadounidenses estarían debilitándose poco a poco, según funcionarios anónimos.

Aunque Rusia ha dicho públicamente que condena los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán —país aliado—, el Kremlin ha negado tener planeado intervenir en el conflicto.

“La guerra en curso no es nuestra guerra. Y desde el principio apuntamos que cualquier guerra puede conducir a desestabilizar la región” Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin

Vladimir Putin habla por teléfono con el presidente de Irán

Por primera vez desde que inició la ofensiva de Israel y Estados Unidos, y en medio de las afirmaciones de The Washington Post, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, habló por teléfono con su homólogo Masud Pezeshkian.

En esa llamada, Vladimir Putin reiteró las condolencias de Rusia por el asesinato del líder supremo de Irán, Alí Khamenei, al tiempo que llamó a un cese inmediato de las hostilidades.

De acuerdo con un comunicado de la Presidencia rusa, Masoud Pezeshkian agradeció a Putin la solidaridad de Rusia con el pueblo iraní, que —afirmó— “defiende la soberanía y la independencia” de su país.