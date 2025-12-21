FC Barcelona terminó el 2025 con una victoria de 2-0 sobre el Villarreal en la Jornada 17 de LaLiga. Conoce cuándo vuelven a jugar los culés.

Como líder de la Liga, el FC Barcelona enfrentará su primer Clásico en enero del 2026, cuando visite al Espanyol en la Jornada 18.

Partido: Espanyol vs FC Barcelona

Fecha: Sábado 4 de enero de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: RCDE Stadium

Transmisión: SKY Sports

Unos días después, el FC Barcelona jugará el torneo en el que se definirá al campeón de la Supercopa de España.

El Athletic será el rival del FC Barcelona en la semifinal de la Supercopa de España, torneo que también disputarán Real Madrid y Atlético de Madrid.

¿Cómo va el FC Barcelona en LaLiga?

FC Barcelona derrotó al Villarreal en la Jornada 17 de LaLiga, recuperando distancia sobre Real Madrid, que había ganado su partido ante Sevilla.

Con 46 puntos, el FC Barcelona se afianzó en el liderato de LaLiga después de 18 jornadas disputadas, pues cabe recordar que suma un partido más que adelantó para jugar la Supercopa de España.

Después de enfrentar al Espanyol, el FC Barcelona viajará a Arabia para medirse con el Athletic en la semifinal de la Supercopa de España, el 7 de enero de 2026.

¿Cómo quedó FC Barcelona vs Villarreal en partido de la Jornada 17 de LaLiga?

El FC Barcelona no falló y demostró su poder venciendo con categoría al Villarreal, en la Jornada 17 de LaLiga, para afianzarse en el liderato de la competencia.

Con una victoria de 2-0 en el marcador, el FC Barcelona puso más distancia como líder de LaLiga, respecto a sus más cercanos perseguidores.

Villarreal 0-2 FC Barcelona

El FC Barcelona no tardó mucho en abrir el marcador en la cancha del Villarreal, y lo hizo gracias al brasileño Rapinha, quien por la vía del tiro penalti anotó el 1-0 al minuto 12.

Más tarde, al minuto 63, Lamine Yamal redondeó el triunfo del FC Barcelona, luego de recibir un balón en el área del Villarreal y definir a un costado del portero local.