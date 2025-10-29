Durante toda su carrera, Lionel Messi se caracterizó por ser cauto a la hora de declarar, sobre todo en ocasiones donde fue cuestionado respecto a Cristiano Ronaldo, con quien aficionados y medios de comunicación lo han comparado desde hace muchos años, pero ahora, soltó un dardo que generó polémica en redes sociales.

Y es que recientemente, Messi dio una entrevista a NBC News en Estados Unidos y sin mencionar directamente a Cristiano Ronaldo, tiró una frase que muchos consideraron un dardo al portugués debido a que se refiere a los récords individuales como el que este quiere alcanzar al tratar de convertir mil goles. Esto, generó una discusión en redes sociales entre fans de ambos.

“Muchos jugadores se obsesionan con los récords individuales y terminan olvidando el objetivo principal, que es el éxito del equipo; para batir récords, el equipo primero debe ganar”, dijo Messi desde el Chase Stadium en Miami.

¿Cuántos goles lleva Lionel Messi en su carrera?

Si bien, los récords individuales parecen no interesar a Lionel Messi en un momento en el que Cristiano Ronaldo aspira a ser el primer futbolista en la historia en anotar mil goles, vale la pena mencionar que el futbolista argentino ha hecho 890 goles en mil 131 partidos, mientras que CR7 ha conseguido 950 goles que lo tienen como el líder histórico en ese rubro.

Dicho lo anterior, Lionel Messi es el segundo máximo anotador en la historia del futbol, solamente por detrás de Cristiano Ronaldo con una diferencia de 60 goles. Esto pone sobre la mesa el debate de si estos dos futbolistas pueden ser considerados los mejores de la historia.

Ahora, resta la posibilidad de ver a ambos por última vez en una Copa del Mundo, toda vez que hay carta abierta para que tanto Messi con Argentina como Cristiano con Portugal tengan una última aparición en la máxima justa del futbol internacional.

¿Lionel Messi llegará al Mundial 2026?

Otro tema que abordó Lionel Messi tuvo que ver con la posibilidad de que llegue al Mundial 2026 con la Selección de Argentina y aunque al mantenerse activo, podría parecer un hecho su presencia en la competencia, el propio jugador no asegura que vaya a estar en la justa del año entrante.

“Todavía no sé si voy a estar, aunque me gustaría hacerlo, pero solo si estoy en buen nivel, siendo importante y ayudando a mi selección. Eso lo evaluaré día a día cuando inicie la pretemporada con el Inter Miami, y veré si realmente puedo estar al 100%, si soy capaz de ser útil para el grupo, para la Selección, y ahí voy a tomar mi decisión, pero hoy no lo sé”, dijo Lionel Messi respecto al Mundial 2026.

Mientras tanto, el capitán de la Albiceleste se mantiene en la órbita de los posibles convocados por Lionel Scaloni, quien tampoco ha confirmado la presencia del 10 en el torneo que iniciará en junio del año próximo.