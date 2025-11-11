México se encuentra en el armado de su preparación de cara al Mundial 2026 y tiene cerrado el partido contra Portugal para el mes de marzo en la reinauguración del Estadio Azteca y ahora, un bombazo se ha revelado toda vez que la Selección de Bélgica sería el otro sinodal para esa Fecha FIFA.

Fue durante la previa a la gala del Balón de Oro en Pachuca en donde se confirmó este bombazo toda vez que Mikel Arriola, Comisionado de la FMF, reveló que negocian con la Selección de Bélgica para que sea uno de los últimos oponentes de México con miras al Mundial 2026.

“Bélgica es una de las que estamos negociando y nos da muchísima ilusión porque lo que hemos visto de Bélgica en los últimos años es muy solido. También un poco rememorar ese México vs Bélgica del 86. Todavía no lo podemos confirmar, pero todo está encaminado”, dijo Arriola a Claro Sports.

Mikel Arriola busca preparación de lujo para México antes del Mundial 2026

Mikel Arriola también declaró que es de vital importancia que México tenga una preparación de lujo antes del Mundial 2026 y para ello, requieren enfrentarse a rivales de primer nivel, por lo que avanzan en las negociaciones para conseguirlo.

“El resultado más importante es el Mundial del 2026, ese es nuestro gran proyecto. Uno de los pilares de preparación son precisamente los partidos contra selecciones Triple A. Después del sorteo tendremos una definición más clara. Queremos medirnos contra los mejores y ya estamos avanzando en las conversaciones”, compartió Mikel Arriola sobre buscar una preparación de lujo para México.

Cabe mencionar que, de confirmarse como rival del Tricolor, sería la primera vez que México enfrente a Bélgica en cerca de 10 años toda vez que la última vez que se enfrentaron fue en el año 2017 y empataron a tres goles.

“¡ESTAMOS NEGOCIANDO CON BÉLGICA!”🇧🇪



“Nos da muchísima ilusión, es muy sólido. Todavía no lo podemos confirmar pero todo está encaminado”👏



❗️EXCLUSIVA con Mikel Arriola, Presidente de la FMF en #ClaroSportsEnW pic.twitter.com/DNBGb1IGuY — Claro Sports (@ClaroSports) November 11, 2025

Argentina, otro posible rival para la Selección Mexicana

A falta de confirmación, otro posible rival para la Selección Mexicana sería Argentina, a quien enfrentarían unas cuantas semanas antes de la inauguración del Mundial 2026 en la cancha del Estadio Azteca.

De este partido entre la Selección Mexicana y Argentina ya se había hablado hace algunos meses, pero sin fecha tentativa para su realización. Ahora, los rumores indican que podría jugarse a finales de mayo o principios de junio del 2026.

Se espera que ya para el año entrante se confirme si la Albiceleste será o no rival de la Selección Mexicana y en caso de ser así, se tendría un tercer contrincante de los denominados triple A en el futbol internacional.