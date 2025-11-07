La ciudad de Torreón en Coahuila podría convertirse en una sede importante durante el Mundial 2026, pues el presidente de Santos Laguna, Aleco Irarragorri, confirmó que las instalaciones del club y el Estadio TSM Corona fueron verificadas por la FIFA.

Aleco Irarragorri, presidente de Santos Laguna, indicó que la FIFA lo oficializó como un Team Base Camp, es decir, que el complejo lagunero cumple todos los requisitos para ser sede de entrenamiento para alguna de las selecciones que participarán en el Mundial 2026.

Durante una entrevista con los medios de comunicación, el presidente de Santos Laguna afirmó que selecciones como Portugal y Holanda han mostrado interés en las instalaciones del club lagunero, pues ya las visitaron y las ven con buenos ojos para prepararse durante la próxima Copa del Mundo.

¿Cristiano Ronaldo en Torreón? Aleco Irarragorri hace inesperada revelación para el Mundial 2026

La posibilidad de que Cristiano Ronaldo entrene en las instalaciones del Estadio TSM Corona en Torreón podría ser una realidad y ha despertado entusiasmo alrededor del futbol mexicano, pues esto implicaría la presencia de una de las máximas figuras del futbol mundial.

Aunque aún no se confirma la lista final de equipos que participarán en México para el Mundial 2026, el simple hecho de que la Selección de Portugal haya mostrado interés en las instalaciones del Santos Laguna, coloca a la ciudad en un radar global para la justa mundialista.

🇵🇹🇳🇱 ¡Europa pone los ojos en la Laguna! 👀⚽



Aleco Irarragorri reveló que representantes de las Federaciones de Portugal y Países Bajos visitaron el TSM para analizar la posibilidad de instalar su cuartel general en la región durante 30 días.



¿Te imaginas a Cristiano o a… pic.twitter.com/NSZmUjWaD7 — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) November 7, 2025

El anuncio oficial para saber si Cristiano Ronaldo entrenará en las instalaciones del Santos Laguna se conocerá en diciembre después del sorteo del Mundial 2026, por lo que dependiendo del grupo en el que se coloque a Portugal, la logística y cercanía de los partidos donde jugarán, se determinará si el “Bicho” entrenará en Torreón.

¿Cristiano Ronaldo jugará contra la Selección Mexicana?

Pese a que aún se desconoce si Cristiano Ronaldo entrenará en Torreón, Coahuila, durante el Mundial 2026, lo que sí se sabe es que CR7 jugará contra la Selección Mexicana.

Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó que las negociaciones para el México vs Portugal están casi cerradas y el partido se jugaría en marzo, cuando sea reinaugurado el Estadio Azteca.