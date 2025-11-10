Irlanda vs Portugal se enfrentan en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026; te decimos el día, hora y canal para ver el partido de Cristiano Ronaldo.

Portugal de Cristiano Ronaldo camina sin contratiempos rumbo al Mundial 2026, y en Irlanda buscará su cuarta victoria en las eliminatorias europeas.

Irlanda vs Portugal: Día para ver a Cristiano Ronaldo en eliminatorias europeas

El jueves 13 de noviembre se miden Irlanda vs Portugal en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026, con Cristiano Ronaldo como protagonista de la visita a Dublín.

Irlanda vs Portugal: Hora para ver a Cristiano Ronaldo en eliminatorias europeas

El partido Portugal de Cristiano Ronaldo vs Irlanda se jugará a partir de las 13:45 horas, tiempo del centro de México, en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026.

Irlanda vs Portugal: Canal para ver a Cristiano Ronaldo en eliminatorias europeas

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Irlanda vs Portugal, en las eliminatorias europeas.

Partido: Irlanda vs Portugal

Fase: Eliminatorias europeas para el Mundial 2026

Fecha: Jueves 13 de noviembre de 2025

Horario: 13:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Aviva Stadium

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegan Portugal y Cristiano Ronaldo al partido de eliminatorias europeas vs Irlanda?

Portugal de Cristiano Ronaldo ha ganado tres de cuatro partidos que ha disputado en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026.

Sin embargo, en la pasada jornada de las eliminatorias mundialistas europeas, Portugal empató 2-2 en casa con Hungría.

El punto conseguido ante Hungría mantiene a Portugal de Cristiano Ronaldo como líder del Grupo F de las eliminatorias europeas, con 10 puntos.

Irlanda, rival de Portugal, es tercer lugar del sector eliminatorio con cuatro puntos.

Portugal encabeza el Grupo F de las eliminatorias europeas:

Portugal | 10 puntos

Hungría | 5 puntos

Irlanda | 4 puntos

Armenia | 3 puntos

Así se juegan las eliminatorias europeas para el Mundial 2026

En total, 16 países de la UEFA se clasificarán para el Mundial de 2026. Los 12 campeones de grupo en las eliminatorias van directamente para el Mundial.

Las cuatro plazas restantes para el Mundial 2026 se determinan mediante playoffs en las que participan los 12 subcampeones de grupo.

Los 12 subcampeones de grupo participarán en los playoffs, junto con los cuatro ganadores de grupo mejor clasificados de la UEFA Nations League 2024/25 que no terminaron su fase de grupos en primera o segunda posición.