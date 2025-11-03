La historia de James Rodríguez con León está por llegar a su fin toda vez que se ha revelado que no renovará su contrato con La Fiera, por lo que en este mercado de invierno se convertirá en agente libre y podrá fichar con quien desee, aunque parece que su deseo es permanecer en la Liga MX, por lo que algún equipo podría buscar ese bombazo de cara al Apertura 2026, uno de ellos Tigres.

Y es que, según lo informado por 365 Scores, el entorno de James Rodríguez ya habría ofrecido al jugador dentro de la Liga MX para que pueda seguir con su carrera en nuestro país. En ese sentido, uno de los interesados habría sido Tigres, que incluso, ya habría preguntado las pretensiones económicas del mediocampista colombiano a fin de determinar si es viable o no la posibilidad de dar un bombazo con su incorporación.

Próximamente se cumplirá un año de James Rodríguez en el futbol mexicano. Inicialmente, llegó a León en gran medida por la posibilidad de jugar el Mundial de Clubes, cosa que no sucedió por decisión de la FIFA y respaldo del TAS. A partir de ese momento, los Esmeraldas tuvieron una caída de rendimiento notable que incluyó a James Rodríguez, que no pudo mostrar su mejor cara.

Nacho Ambriz no intervendrá en salida de James Rodríguez de León

Con respecto a la inminente salida de James Rodríguez de León, Nacho Ambriz fue cuestionado sobre el estatus del jugador con la institución y ante esto, el técnico reconoció que su contrato está por terminar, pero lo que suceda después de eso ya no entra en su control.

“Siempre tener a un jugador de esta calidad, como entrenador, te sirve. En la parte del contrato no me meto. No nos acompañan los resultados y parece que todo está mal”. dijo Nacho Ambriz sobre tener a James Rodríguez en León.

Con esto, parece que el técnico de los Panzas Verdes no intervendrá para pedir a su directiva que haga un esfuerzo por retener a James Rodríguez en León.

🚨 James Rodríguez ha recibido interés formal de equipos mexicanos con un proyecto deportivo más ambicioso al actual y de varias franquicias de la MLS.



León 🇲🇽 intentó un acercamiento para renovar, pero el proyecto deportivo presentado a principio de año para el colombiano no… pic.twitter.com/6cnxzrUnlD — Julián Capera (@JulianCaperaB) November 1, 2025

¿Cuánto pagaría Tigres por James Rodríguez?

Cabe resaltar que, si Tigres se llevara a James Rodríguez, no tendría que pagar el valor de su carta al tratarse de un agente libre y solamente tendrían que llegar a un acuerdo con él en cuanto a su salario.

Al respecto, se puede tomar como punto de partida el hecho de que James Rodríguez percibía cerca de 5 millones de dólares anuales en León, cifra que Tigres debería igualar o mejorar para ficharlo.

Por el momento, el futuro de James Rodríguez es incierto, pero la realidad es que cualquier equipo del futbol mexicano que se decida a quedárselo, deberá hacer un esfuerzo económico importante.